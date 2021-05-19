Dünyanın en ilginç inşaatı... 1912’de batmıştı! Denizsiz şehre kopyası yapılıyor
Bundan 109 yıl önce, 15 Nisan 1912’de New Foundland'ın güneyinde bir buzdağına çarparak batan meşhur Titanik transatlantik gemisinin bir kopyası geliştiriliyor.
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Titanik'te bir yolcu olmanın nasıl bir şey olacağını her zaman merak edenler için, Çin'deki bir tema parkı harekete geçti.
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Batık okyanus gemisinin devasa bir kopyası şu anda Sichuan eyaletindeki Daying İlçesinde yapım aşamasında.
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Bu yılın sonunda, Çin‘in Suining kentindeki tema parkta Titanik‘in tam boyutlu bir versiyonunun inşası bitecek.
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"Batmaz Titanik" olarak adlandırılan gemi, orijinaliyle aynı boyutta, 269.06 metre uzunluğunda ve 28.19 metre genişliğinde inşa ediliyor.
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AFP'ye göre inşa için 23.000 ton çelik kullanıldı ve 155 milyon dolar harcandı. Henüz bir açılış tarihi belirlenmedi.
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Denize kıyısı olmayan bir şehirde inşa edilen replika Titanic için tekrar aynı kaderle karşılaşması konusunda endişelere de gerek olmayacak.
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CNN, projeye ilk olarak 2016 yılında başlandığını belirtti. Tema parkta yer alacak gemide yemek salonları, tiyatrolar, seyir terasları ve bir yüzme havuzu yer alacak.
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Konuklar geceyi gemide geçirmek için ödeme yapabilecekler.
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Proje yöneticisi Xu Junnian, SCMP’ye, “Güvertenin üzerinde sadece iki buçuk kat bitmemiş olan ana güvertenin inşasını bitirdik” dedi.
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Yatırımcı Shu Shaojun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ziyaretçiler Titanic’in lüksünü ve ihtişamını hissedecekler” diye ekledi. Proje aynı zamanda çevredeki iskeleyi de yeniden yaratacak.
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Bu biraz ürkütücü görünse de, ziyaretçiler korkunç bir felaketten önce lüksü deneyimledik. Ve tur sırasında “dokunaklı hikayeler” dinleyecek. SCMP’nin haberine göre, ölümcül bir kazadan para kazanma girişimi olarak görüldüğü için bu girişim Çin’de çevrimiçi ortamlarda oldukça eleştiriliyor
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TEK KOPYA DEĞİL
Çin'in gemisi, orijinal Titanik'in önerilen tek kopyası değil. Avustralya şirketi Blue Star Line, 2018'de uzun bir gecikmenin ardından Titanic II'de çalışmaların yeniden başladığını duyurdu.
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2.435 yolcuyu barındırabilecek, 835 kabine ev sahipliği yapacak diğer kopya Titanik ise ilk seferini 2022'de yapması planlasa da web sitesi 2018'den beri güncellenmedi.
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Titanik Tarihi
Orijinal Titanik, 10 Nisan 1912'de İngiltere, Southampton'dan New York'a ilk yolculuğuna çıktı. O zamanlar yüzen en büyük yolcu gemisiydi.
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14 Nisan gece yarısı civarında bir buzdağına çarptı ve üç saatten kısa bir sürede battı.
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ABD Senatosu'nun Titanik felaketiyle ilgili raporuna göre, 2.223 yolcu ve mürettebattan 1.517 kişi öldü ve 706 kişi hayatta kaldı.
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1985 yılında, Amerikalı Robert Ballard ve Fransız Jean Jarry liderliğindeki bilim adamları, enkazı Kanada, Newfoundland'ın güneydoğu sahilinden yaklaşık 350 mil açıkta buldular.
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Ertesi yıl, Ballard ve ekibi batık gemiyi ilk kez keşfetmek için insanlı bir derin okyanus araştırma denizaltı kullandı.
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Ballard asla bir "Titanik fanatiği" olmadığını kabul etse de, diğer kaşiflerin birkaç başarısız girişimine tanık olduktan sonra enkazı bulmaya kararlı olduğunu söylüyor.