Dünyanın en ilginç inşaatı... 1912’de batmıştı! Denizsiz şehre kopyası yapılıyor

Bu biraz ürkütücü görünse de, ziyaretçiler korkunç bir felaketten önce lüksü deneyimledik. Ve tur sırasında “dokunaklı hikayeler” dinleyecek. SCMP’nin haberine göre, ölümcül bir kazadan para kazanma girişimi olarak görüldüğü için bu girişim Çin’de çevrimiçi ortamlarda oldukça eleştiriliyor