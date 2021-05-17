Dünyanın en ilginç deneyimleri açıklandı! Türkiye de listede...

Turizm sezonu tüm dünyada açılmaya başlamışken, TripAdvisor dünyanın en güzel 25 deneyimini sıraladı. Tüm bu deneyimler kullanıcıların yorumlarıyla sıralanırken, listeye Türkiye'den de bir yer girdi.Türkiye'den yapılacak bir şey de listede yerini aldı. İşte o liste...Vatikan, Sistine Şapeli ve St. Peter Bazilikası TuruRoma, İtalyaChicago Mimarlık Nehir GezisiChicago, IllinoisFloransa'dan Şehir Turu ToskanaFloransa, İtalyaDalış TuruReykjavik, İzlandaRed Rock Kanyon'da Elektrikli Bisiklet TuruLas Vegas, Nevada1-7 saatlik vintage özel sepetlerle şehir turuParis, FransaAnne Frank Evi Amsterdam'da başlayan 1 Saatlik Lüks Kanal TuruAmsterdam, HollandaUbud'da Jungle Swing yapmakUbud, EndonezyaTukTuk'la akşam yemeğiXi'an, ÇinRafting yapmakRotorua, Yeni ZelandaMadeira Adası'nda kanyon geçişiCanico, PortekizTuktuk'la yemek ve turPekin, ÇinYukarı Atlaslar'da turMarakeş, FasBarselona elektrikli bisikletle fotoğraf turuBarselona, İspanyaChiang Mai Thai ve Akha Yemek DersiChiang Mai, TaylandYürüyüş turuBerlin, AlmanyaYemek turuHanoi, Vietnam(Küçük grup turları: Publar) Yürüyüş turuLondra, İngiltereNormandiya D-Gün Plajları Tam Gün Grup TuruCourseulles-sur-Mer, FransaSafari ve barbeküDubai, Birleşik Arap EmirlikleriVltava nehir gezisi ve şehir turuPrag, Çek CumhuriyetiAtina Manzaralı Bisiklet TuruAtina, YunanistanYamaç Paraşütü DeneyimiInterlaken, İsviçreParaşütle atlamaAuckland Central, Yeni ZelandaKapadokya Balon Turu ve KahvaltıGöreme, Türkiye