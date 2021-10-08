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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 10:26 | 

Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...

Dünyaca ünlü dergi Time Out, 2021'in en havalı semtlerini açıkladı. Derginin sıraladığı listede Türkiye'den de bir semt var. İşte en havalı semtler...

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1

Dünyaca ünlü Time Out dünyanın 2021'de en havalı semtlerini sıraladı. Sıralama dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden 27 bin kişiyle yapılan bir anketle derlendi.

2

Covid-19'un ardından Time Out, topluluk ruhunun en iyi bölgelerin seçilmesinde büyük rol oynadığını söylüyor. Time Out’un genel yayın yönetmeni Caroline McGinn CNN Travel’a verdiği demeçte, “Salgın şehirlerdeki konaklama işletmeleri için oldukça eziciydi” açıklamasında bulundu.

3

Ve şimdi dünyanın en havalı mahallelerinin yıllık sıralamasına geliyoruz. Bu yıl öncelikler değişti. Önemli konular arasında yiyecek, içecek, gece hayatı ve kültür yer aldı. Aynı zamanda topluluk ruhu, dayanıklılık, sürdürülebilirlik aynı derecede önemliydi.

4

1. Norrebro, Kopenhag

2. Andersonville, Şikago

3. Jongno 3-ga, Seul

5

4. Leith, Edinburg

5. İstasyon Bölgesi, Vilnius

6. Chelsea, New York

6

7. XI Bölgesi, Budapeşte

8. Ngor, Dakar

9. Sai Kung, Hong Kong

7

10. Richmond, Melbourne

11. Neukölln, Berlin

12. Centro, Medellin

8

13. Dalston, Londra

14. Silver Lake, Los Angeles

15. Dublin 8, Dublin

9

16. Zoloti Vorota, Kiev

17. Nord, Amsterdam

18. Villeray, Montréal

10

19. Surry Tepeleri, Sidney

20. Ancoats, Manchester

21. Sagene, Oslo

11

22. Eski Xuhui, Şanghay

23. Merkez, Meksiko

24. Gracia, Barselona

12

25. Saude, Rio de Janeiro

26. Kemptown, Brighton

27. Sololaki, Tiflis

13

28. Brickell, Miami

29. Ouseburn, Newcastle

30. Barranco, Lima31. Chamberí, Madrid

14

31. Chamberí, Madrid

32. Vinohrady, Prag

33. Katong, Singapur

15

34. Anjos, Lizbon

35. Daikanyama, Tokyo

36. Haut Marais, Paris

16

37. Al Bateen, Abu Dabi

38. Foz, Porto

39. Merkez Meydanı, Boston/Cambridge

17

40. Pleasant Dağı, Vancouver

41. Jamestown, Akra

42. Merkez, Oaxaca

1845. Kadıköy, İstanbul

45. Kadıköy, İstanbul

Tüm dünyada salgın, insanları mahallelerinden gerçekten ne istediklerinin keskin bir şekilde farkına varmalarını sağladı. Bu da İstanbul'da giderek daha fazla yerlinin Kadıköy'e akın etmesi anlamına geliyordu.

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Hem yeşil alan hem de bisiklet yolunun olduğu sahil şeridi ve cadde kenarlarında oturma imkanı sunan şık kafelerin bolluğu ile Kadıköy, şehrin en yaşanabilir semti olabilir.

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İstanbul'da sabahtan akşama kadar hiçbir semt Kadıköy kadar heyecan verici veya tatmin edici değildir.

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