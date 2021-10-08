Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...
Dünyaca ünlü dergi Time Out, 2021'in en havalı semtlerini açıkladı. Derginin sıraladığı listede Türkiye'den de bir semt var. İşte en havalı semtler...
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Dünyaca ünlü Time Out dünyanın 2021'de en havalı semtlerini sıraladı. Sıralama dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden 27 bin kişiyle yapılan bir anketle derlendi.
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Covid-19'un ardından Time Out, topluluk ruhunun en iyi bölgelerin seçilmesinde büyük rol oynadığını söylüyor. Time Out’un genel yayın yönetmeni Caroline McGinn CNN Travel’a verdiği demeçte, “Salgın şehirlerdeki konaklama işletmeleri için oldukça eziciydi” açıklamasında bulundu.
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Ve şimdi dünyanın en havalı mahallelerinin yıllık sıralamasına geliyoruz. Bu yıl öncelikler değişti. Önemli konular arasında yiyecek, içecek, gece hayatı ve kültür yer aldı. Aynı zamanda topluluk ruhu, dayanıklılık, sürdürülebilirlik aynı derecede önemliydi.
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1. Norrebro, Kopenhag
2. Andersonville, Şikago
3. Jongno 3-ga, Seul
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4. Leith, Edinburg
5. İstasyon Bölgesi, Vilnius
6. Chelsea, New York
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7. XI Bölgesi, Budapeşte
8. Ngor, Dakar
9. Sai Kung, Hong Kong
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10. Richmond, Melbourne
11. Neukölln, Berlin
12. Centro, Medellin
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13. Dalston, Londra
14. Silver Lake, Los Angeles
15. Dublin 8, Dublin
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16. Zoloti Vorota, Kiev
17. Nord, Amsterdam
18. Villeray, Montréal
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19. Surry Tepeleri, Sidney
20. Ancoats, Manchester
21. Sagene, Oslo
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22. Eski Xuhui, Şanghay
23. Merkez, Meksiko
24. Gracia, Barselona
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25. Saude, Rio de Janeiro
26. Kemptown, Brighton
27. Sololaki, Tiflis
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28. Brickell, Miami
29. Ouseburn, Newcastle
30. Barranco, Lima31. Chamberí, Madrid
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31. Chamberí, Madrid
32. Vinohrady, Prag
33. Katong, Singapur
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34. Anjos, Lizbon
35. Daikanyama, Tokyo
36. Haut Marais, Paris
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37. Al Bateen, Abu Dabi
38. Foz, Porto
39. Merkez Meydanı, Boston/Cambridge
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40. Pleasant Dağı, Vancouver
41. Jamestown, Akra
42. Merkez, Oaxaca
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45. Kadıköy, İstanbul
Tüm dünyada salgın, insanları mahallelerinden gerçekten ne istediklerinin keskin bir şekilde farkına varmalarını sağladı. Bu da İstanbul'da giderek daha fazla yerlinin Kadıköy'e akın etmesi anlamına geliyordu.
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Hem yeşil alan hem de bisiklet yolunun olduğu sahil şeridi ve cadde kenarlarında oturma imkanı sunan şık kafelerin bolluğu ile Kadıköy, şehrin en yaşanabilir semti olabilir.
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İstanbul'da sabahtan akşama kadar hiçbir semt Kadıköy kadar heyecan verici veya tatmin edici değildir.