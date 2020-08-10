ABD 450 bin kişiye sordu... Dünyanın en güzel lezzetlerinin olduğu ülkeler belirlendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada
ABD'li eğlence ve popüler kültür haber sitesi Uproxx, seyahat ederken tatmanız gereken yemekleri ve dünyanın en güzel yemeklerine sahip ülkeleri sıraladı. Türkiye bakın listenin kaçıncı sırasında...
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Turistler kimi zaman bir ülkenin tarihi kültürü için, kimi zaman deniz güneş için, kimi zaman kış turizmi için ülkeleri ziyaret eder. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki çoğumuz hem gezdiğimiz şehirler hem de ülkelerde lezzetlerini de tatmadan ayrılmayız. ABD'li internet sitesi Uproxx yazarlarından Zach Johnston da ülkelerin turist çeken lezzetlerini sıraladı. Bakın Türkiye'den nasıl bahsetti...
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Hangi ülkeler en iyi yiyeceğe sahip?
450 bin kişiye 'Hangi ülkeler en iyi yiyeceğe sahip?' sorusu soruldu. Ve ilk 10 bu şekilde belirlendi. Johnston bu çıkan sonuçları 'Uluslararası seyahatin geleceğinin büyük bir soru işareti olduğu bir dönemde bir kültürün yemeklerinin içinden dolaylı olarak seyahat etme şansı veriyor' şeklinde değerlendirdi.
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10- ARJANTİN
Arjantin sokak yemekleri, Avrupa köklerine dayanıyor. İspanyol ve İtalyan yemek kültürleri hemen hemen "Arjantin" yemek yollarını oluşturan tek şey haline geldi. Barbekü gibi yerli gıdaları benimseyerek kültürlerinin büyük bir kısmı yok oldu.
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Geriye büyük dozlarda sığır eti, peynir ve şarapla doldurulmuş İtalyan mutfakları kaldı. İspanyol mutfağını seviyorsanız, Arjantin sizin için ziyaret etmeniz gereken yerler arasında olmadı. Ayrıca en iyi Napoliten pizzalarından bazılarına sahip olduğu da yazıda iddia edilmiş.
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İkonik Sokak Yemekleri: Empanadas
İspanyol empanadalar, Arjantin sokak yemeklerinin bel kemiğidir. Kıyılmış dana eti, kırmızı biber, soğan, sarımsak, kimyon, kekik ve kırmızı biberden oluşan klasik paket, bir puf böreği kabuğuna sarılmış ve sonra kızartılmıştır.
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9. HONG KONG
Hong Kong, dünyadaki herhangi bir şehirde en ikonik sokak yemeği sahnelerinden birine sahiptir. Soya ile marine edilmiş kalamar ve ahtapot çubukları, bazı gurmelerin hayallerinin bir parçasıdır. Neredeyse 7/24saat sokak yemeği bulabilirsiniz. Şehir aynı zamanda gezegendeki herhangi bir yerin en geniş uluslararası restoran dizilerinden birine sahiptir.
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İkonik Sokak Yemekleri: Köri Balık Topları
Çubuktaki balık topları, sokak yemeği sahnesinin temel öğelerindendir. Görünüşe göre her sokak köşesinde köri soslu balık köftesi pişirilir.
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8. BREZİLYA
Brezilya da biraz daha özünü kaybetmiş bir mutfağa sahip. Daha çok Amerika'nın güney mutfağına benzeyen yerli malzemeler kullanılır. Yine de ziyaret edildiğinde lezzetlerini de denemek gerekir.
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İkonik Sokak Yemekleri: Mortadella Sandviç
Özellikle Sao Paolo'da yapılıyor. İçi peynir, mayonez, hardalla zenginleştirilmiştir. Brezilya'dan ayrıldıktan sonra yıllarca bu sandviçi hayal edeceksiniz.
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7. PERU
Peru, dünyanın patates, kinoa, çeşitli fasulye, kırmızı biber ve domatesleri aldığı yerdir.
İkonik Sokak Yemekleri: Anticuchos
Anticuchos'u benzersiz kılan, etin açık ateşe çarpmadan önce marine edilmesinde kullanılan baharatların kullanımıdır.
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6. HİNDİSTAN
Hindistan, bir milyardan fazla insana yayılmış, çeşitli ve köklü yemek kültürlerine sahip devasa bir ülkedir. Mumbai, Delhi ve Amritsar'ın sokaklarında, mutfaklarında pişirilenleri mutlaka ziyaret ettiğinizde denemelisiniz. Hindistan'daki yemek kültürleri çok çeşitli. Hem etin hem de sebzelerin yoğun kullanıldığı sokaklar göreceksiniz.
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İkonik Sokak Yemekleri: Pav Bhaji
Mumbai, dünyadaki sokak yemekleri için en iyi şehirlerden biridir. Denemeniz gereken yemek: Pav Bhaji . Yemek her yerde ve çok lezzetli. İki tatlı ekmek tereyağlanır ve düz bir ızgarada hafif baharatlı bir sebze yahnisi ezilip ısıtılır. Biraz limon, soğan ve turşu ile servis edilir.
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5. TÜRKİYE
Sitede Türkiye'yle ilgili şu ifadelere yer verildi;
Türkiye'de o kadar çok harika yemek var ki nereden başlayacağınızı bilmek zor. Binlerce yıldır baharat yolu olan Türk mutfağı inanılmaz derecede çeşitlidir. Aynı zamanda her zaman canlı ve eğlencelidir.
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Bir çubukta et ve sebze ile barbekü kültürünün ortak bir yönü var. Deniz ürünleri, bol miktarda zeytinyağı, parlak otlar ve limonla Akdeniz temalarına dayanıyor. İstanbul'daysanız, Balık ekmeği atlamayın. Antik kentteyken en sevdiğiniz öğle yemeği ızgara balıklı sandviç olacak.
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İkonik Sokak Yemekleri: Lahmacun
İyi bir Balık ekmeği sevmemize rağmen bir de ülkenin hemen hemen her yerinde bulabileceğiniz klasik kebap var. Lahmacun, sarımsak, soğan, domates, kırmızı biber, kimyon ve tarçın karışımında kıyılmış kuzu (veya bazen sığır eti) ile tepesinde pişirilen ince bir gözleme türüdür. Tek başına yiyebilirsiniz, ancak en iyisi birkaç dal taze maydanoz ve taze limon suyu eklemelisiniz ve ardından domates ve soğan dilimleri ilave etmelisiniz. Hafif, ucuz ve çok bağımlılık yapıyor.