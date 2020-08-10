ABD 450 bin kişiye sordu... Dünyanın en güzel lezzetlerinin olduğu ülkeler belirlendi! Türkiye bakın kaçıncı sırada

Turistler kimi zaman bir ülkenin tarihi kültürü için, kimi zaman deniz güneş için, kimi zaman kış turizmi için ülkeleri ziyaret eder. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki çoğumuz hem gezdiğimiz şehirler hem de ülkelerde lezzetlerini de tatmadan ayrılmayız. ABD'li internet sitesi Uproxx yazarlarından Zach Johnston da ülkelerin turist çeken lezzetlerini sıraladı. Bakın Türkiye'den nasıl bahsetti...