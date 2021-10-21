Dünyanın en güzel köyleri açıklandı! Listede Türkiye'den de bir yer var...

7. sırada Vernazza yer alıyor. İtalya'nın kuzeybatısındaki La Spezia, Liguria eyaletinde bulunan kasaba Cinque Terre bölgesini oluşturan beş kasabadan biri. Vernazza kuzeye giden dördüncü şehirdir, araba trafiği yoktur ve İtalyan Rivierası'ndaki en gerçek "balıkçı köylerinden" biri olmaya devam etmektedir.



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