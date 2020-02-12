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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 18:28, /

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! 2020 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada

Global Power 2020'nin en güçlü hava kuvvetleri listesini yayınladı. İşte Türkiye'nin de yer aldığı o sıralama...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1

Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi.

2

Listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken toplam 48 hava kuvvetiyle Yeni Zelanda'nın 93'üncü sırada olduğu görülüyor.

3

87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.

4

Portekiz 75'inci sırada, toplam 90 hava kuvvetiyle yer alıyor. Danimarka ise Portekiz'in epey önünde 113 hava kuvvetiyle 69. sıradaki yerini alıyor.

5

67- Avusturya

Toplam Hava Kuvveti: 120

60- Belçika

Toplam Hava Kuvveti: 148

6

59- Norveç

Toplam Hava Kuvveti: 150

57- Hollanda

Toplam Hava Kuvveti: 168

7

55- İsviçre

Toplam Hava Kuvveti: 169

49- Finlandiya

Toplam Hava Kuvveti: 194

8

47- İsveç

Toplam Hava Kuvveti: 204

31- Kanada

Toplam Hava Kuvveti: 385

9

29- Polonya

Toplam Hava Kuvveti: 457

27- Avustralya

Toplam Hava Kuvveti: 464

10

26- Kolombiya

Toplam Hava Kuvveti: 469

23- İspanya

Toplam Hava Kuvveti: 512

11

21- Cezayir

Toplam Hava Kuvveti: 551

12

20- Yunanistan

Toplam Hava Kuvveti: 566

13

19- Tayland

Toplam Hava Kuvveti: 570

14

17- Almanya

Toplam Hava Kuvveti: 712

15

16- Brezilya

Toplam Hava Kuvveti: 715

16

15- Birleşik Krallık

Toplam Hava Kuvveti: 733

17

14- Tayvan

Toplam Hava Kuvveti: 744

18

13- İtalya

Toplam Hava Kuvveti: 860

19

11- Kuzey Kore

Toplam Hava Kuvveti: 949

20

9- Türkiye

Toplam Hava Kuvveti: 1055

İlk sırada ABD, ikinci sırada Rusya ve üçüncü sırada ise Çin yer alıyor.

21
Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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