Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! 2020 listesinde bakın Türkiye kaçıncı sırada

Listede ülkeler özel saldırı uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, saldırı helikopterleri, özel görev hava araçları, avcı uçakları, eğitmenler ve toplamındaki güce göre belirlendi. Listede toplam 138 ülke yer alıyor. Son sırada Somali yer alırken toplam 48 hava kuvvetiyle Yeni Zelanda'nın 93'üncü sırada olduğu görülüyor. 87'inci sırada 63 hava kuvvetiyle Bulgaristan bulunurken, biraz üst sıralarında Küba 79. sırada yer aldığı görülüyor. Küba'nın toplam kuvvet rakamı 80 olarak açıklanmış durumda.Portekiz 75'inci sırada, toplam 90 hava kuvvetiyle yer alıyor. Danimarka ise Portekiz'in epey önünde 113 hava kuvvetiyle 69. sıradaki yerini alıyor. 67- AvusturyaToplam Hava Kuvveti: 12060- BelçikaToplam Hava Kuvveti: 14859- Norveç Toplam Hava Kuvveti: 15057- Hollanda Toplam Hava Kuvveti: 16855- İsviçreToplam Hava Kuvveti: 16949- FinlandiyaToplam Hava Kuvveti: 19447- İsveç Toplam Hava Kuvveti: 20431- KanadaToplam Hava Kuvveti: 38529- PolonyaToplam Hava Kuvveti: 45727- AvustralyaToplam Hava Kuvveti: 46426- KolombiyaToplam Hava Kuvveti: 46923- İspanyaToplam Hava Kuvveti: 51221- CezayirToplam Hava Kuvveti: 55120- YunanistanToplam Hava Kuvveti: 56619- TaylandToplam Hava Kuvveti: 57017- AlmanyaToplam Hava Kuvveti: 71216- BrezilyaToplam Hava Kuvveti: 71515- Birleşik KrallıkToplam Hava Kuvveti: 73314- Tayvan Toplam Hava Kuvveti: 74413- İtalyaToplam Hava Kuvveti: 86011- Kuzey KoreToplam Hava Kuvveti: 9499- Türkiye Toplam Hava Kuvveti: 1055İlk sırada ABD, ikinci sırada Rusya ve üçüncü sırada ise Çin yer alıyor.