Dünyanın en büyük yüzen buz kütlesi ayrılmaya başladı
Koronavirüs salgının gündemde olması nedeniyle küresel ısınma ikinci plana düşmüş durumda. Fakat, elde edilen yeni veriler küresel ısınmanın etkisini ortaya koyuyor.
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Geçtiğimiz günlerde Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-1 uydusu tarafından çekilen görüntüler, buzullarla ilgili yeni bir gelişmeyi ortaya koydu.
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Görüntüler, New York'tan beş kat büyük olan A-68 adlı buz kütlesinin inceldiğini ve yakında çatlayabileceğini gösteriyor.
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Buzul bilimcisi Adrian Luckman BBC News'e verdiği demeçte, yeni bulguların, Temmuz 2017'de ana tabakasından ayrılan A-68'in sonunun başlangıcını gösterebileceğini belirtti.
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Son üç yıldır İngiltere'deki Swansea Üniversitesi'nde buzdağını incleyen Luckman, son dağılmanın yeni başladığını da ifade etti.
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Devasa boyutuna rağmen A-68'in yapısı oldukça ince. Luckman daha önce buzdağının 260 kilometre uzunluğunda ve sadece birkaç yüz metre kalınlığında olduğunu belirtmişti.
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Ancak yakın zamanda yaptığı açıklamada, bu kadar ince ve kırılgan bir şeyin açık denizde çok uzun süre kaldığına şaşırdığını ifade etti.
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Antartika'dan ilk ayrıldığı zaman 6 bin kilometrekareden daha büyük olan A-68, son birkaç yılda küçülmesine rağmen hala dünyanın en büyük yüzen buz kütlesi olarak görülüyor.
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Diğer bir taraftan da A-68'in ince yapıda olması, Antartika'nın kuzeyinde bekleyen güçlü akımlara ve artan sıcaklıklara karşı savunmasız kılıyor.
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Diğer yandan küresel ısınmadan en çok etkilenen hayvanlardan biri de kutup ayıları... Kutup ayılarıyla ilgili gelen son haberler de yürekleri burkuyor. Küresel ısınmanın giderek artmasıyla birlikte avlanmakta zorlanan bu devasa canlılar, birer birer 'yamyama' dönüşüyor.
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Küresel ısınmayla birlikte bugüne dek hiç duymadığımız pek çok sorun ortaya çıktı. Buzlar eriyor, okyanus suları yükseliyor, yer yer bazı adalar tamamen sular altında kalıyor, sel felaketleri artıyor, çekirge istilaları baş gösteriyor ve elbette pek çok hayvan türü yok olmanın eşiğine geliyor.
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Avustralya'da geçen sene sonu başlayıp aylarca süren orman yangınları ise belki de küresel ısınmanın en acı faturalarından biri oldu. Ancak gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle hızla devam eden küresel ısınma, canlıların canını yakmaya devam ediyor.
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Kutuplarda zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kutup ayıları, sıcaklığın artması ve buzların erimesiyle birlikte daha zor avlanmaya başladı.
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Genel olarak fok balıklarıyla beslenen ve ince buz tabakası üzerinde avını yakalayan kutup ayılarının bu buz tabakalarının erimesinin ardından günlerce yiyecek aradığı, bulamadığı ve zayıf düşüp ölmeye başladığı dikkat çekiyor.
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Ancak işin daha da kötü yanı, kutup ayılarının kendi türlerini yemeye başlayacak kadar çaresiz bir durumda olması... Kimi kendi yavrularını yerken, kimi de diğer kutup ayılarından zayıf olanını yakalayıp öldürüyor ve bu şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.
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Yiyecek bulamadığı için şehirlere inen ayıların sayısında da ciddi bir artış gözlemlenirken, ayıların eskisi gibi avlanıp kendilerini doyurabilme ihtimali hayli azalmış durumda.