Dünyanın en büyüğü olacak! Fiyatlar 11 milyon dolardan başlıyor
728 fit etkileyici bir ölçüye sahip olan Somnio , 2024'te piyasaya sürüldüğünde "hem uzunluk hem de hacim açısından" dünyanın en büyük yatı olacak. Hem de apartman dairelerinden oluşarak farklı bir konsepte imza atacak.
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2024'te tamamlanacak Somnio isimli yat, tamamlandığında 222 metre boyunda olacak. Bu yatı diğerlerinden ayıran sadece bu da değil.
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İsmi Latince rüya anlamına gelen yat aslında bir apartman. Söz konusu apartman yat 6 kattan meydana gelecek ve 39 daire yer alacak.
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Yat sakinlerine ayrıca apartman sakinleri için restoranlar, barlar ve kumsal gibi imkanlar sunulacak.
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İsveçli Winch Design ve Tillberg Design tarafından tasarlanan yatı Norveçli şirket VARD inşa edecek.
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Apartman yatın toplam maliyeti yaklaşık 600 milyon dolar olacak.
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Bu özel yatta daire fiyatları 11 milyon dolardan başlıyor. Satışlar davet ya da tavsiye yoluyla yapılacak.
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CNN Travel’a konuşan projenin sözcüsü bazı dairelerin çoktan satıldığını söyledi.
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Somnio’nun tasarımcıları, lüks mülkleri satın alanların yedi yıldızlı bir otelle aynı düzeyde hizmet alacağını belirtti.
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Yatın yaratıcıları dünya standartlarında sağlık bakım hizmetleri olacağını belirterek, yat sakinlerinin salgın ve diğer küresel sağlık risklerinden uzak durma avantajına sahip olacağını vurguladı.
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Somnio’nun kurucu ortağı kaptan Erik Bredhe yatta ev sahibi olma deneyimini şu sözlerle anlattı:
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“Titiz standartlara göre tasarlan Somnio, dünyadaki tek konut süper yat olacak. Ev sahipleri özel olarak seçilmiş bir mürettebat ve bu nitelikteki bir yata yakışan deneyimler ve özenle seçilmiş destinasyonlardan oluşan bitmeyen bir küresel güzergahla denizde eşsiz bir hayat yaşatacak.”
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Temelde bir yaşam alanı olmakla birlikte Somnio için sürdürülebilirliğin odak noktası olacağı ve bilim insanlarına okyanuslarda araştırma yapması için yardımcı olacağı belirtildi.
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Sahiplerinin kimliği gizli tutulurken, kesintiyi yapanlar, adres olarak dünyanın en büyük yatına sahip olmanın ayrıcalığından bahsetmeden "hem gemide hem de karada ihtiyaçlar için" eksiksiz concierge hizmetlerinden yararlanacak.
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39 dairenin her biri, alıcının tercihlerine göre "ısmarlama özellikler" içerecek, ancak Winch Design'dan yapılan bir basın açıklamasına göre, bir spor salonu, kütüphane ve ayrıca iç ve dış yemek alanları sağlanacak.
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Somnio'nun arkasındaki tasarımcılar, lüks mülklerinden birine sıçrayanlara "yedi yıldızlı" bir otelle aynı düzeyde hizmet ve bir süper yat sahibi olmanın büyük yararlarını sunacağına inanıyor.