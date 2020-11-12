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Hürriyet
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Ekonomi
BBC Türkçe
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 13:48 | 

Dünyanın en büyüğü kabul edildi! Fiyatı dudak uçuklattı...

Rusya'da bulunan ve nadir bir şekilde pembe/mor görünüme sahip olan bir elmas 26,6 milyon dolara satıldı. İşte elmasın hikayesi ve rekor kıran renkli taşlar...

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İsviçre'de alıcı bulan 14,8 karatlık "Gülün Ruhu" adlı taş, satılan en büyük pembe elmas oldu.

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Pembe elmasların yüzde 99'u 10 karatın altında büyüklüklerde oluyor.

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Elmasın pembe renginin yanı sıra kusursuz iç yapısının da bu rekor fiyata ulaşılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

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Elmas 2017'de Rusya'da bulunmuştu. Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık CTF Pembe Yıldız adlı taş.

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Bu elmas 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.

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REKOR KIRAN RENKLİ TAŞLAR

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Mayıs 2016: Oppenheimer Mavisi adlı büyük bir elmas 50,6 milyon dolara satıldı.

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14,62 karatlık taş, Cenevre'de 20 dakika süren telefon üzerinden açık artırma ile sahibini buldu. Taşın alıcısı bilinmiyor.

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Kasım 2015: Mavi Ay adlı 12,03 karatlık mavi elmas, Hong Kong'lu milyarder Joseph Lau tarafından 48,4 milyon dolara alındı.

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Lau, elması yedi yaşındaki kızına aldığını açıkladı ve adını Josephine'in Mavi Ayı olarak değiştirdi.

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Mayıs 2015: Anonim bir alıcı, Gündoğumu Yakutu adlı 25,59 karatlık taşı 30 milyon dolara satın alarak rekor kırdı.

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Bu taş, o tarihte elmaslar haricinde satın alınan en pahalı taş oldu.

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Kasım 2013: Dünyanın en pahalı turuncu elması 35 milyon dolara satıldı. Karat başına en pahalı taş unvanını alan taşın karatı 2,4 milyon dolara denk düşüyor.

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Kasım 2010: O güne kadar bulunan en büyük pembe elmaslardan biri olarak nitelenen Graff Pink adlı 24,78 karatlık taş, 46,2 milyon dolara satıldı.

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