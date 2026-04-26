Dünyadaki ender etkinliklerden biri | Binlerce vatandaş toplandı, tam 10 ton dağıtıldı

41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR
486 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde şunlar bulunuyor:
"Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, ak biber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile."