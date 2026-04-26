Dünyadaki ender etkinliklerden biri | Binlerce vatandaş toplandı, tam 10 ton dağıtıldı

Daha sonra Hafsa Sultan, hastalara bu macunun verilmesini ister. Hafsa Sultan daha sonra kağıtlara sardırılan macunun kendi yaptırdığı Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinde halka saçılmasını buyurur. Halk, her yıl 21 Mart’ta Sultan Camisi'nin önünde kendiliğinden toplanmaya başlar. Böylece Manisa mesir şenlikleri doğar. 1539'dan bu yana on binlerce insan, Sultan Camisi etrafında toplanır, doğanın uyanışı, baharın gelişini, bereket ve bolluğun başlangıcını seyreder.