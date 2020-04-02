Türkiye corona virüsü illere göre dağılım haritası... İtalya, ABD, İspanya ve dünyada koronavirüs (corona virüs) ölüm ve vaka sayısı
Aralık 2019'da ortaya çıkan Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika kıtası ve ülkemizde de yayılan corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayısı son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. 1 Nisan tarihi itibariyle Corona virüsü olan ülkelerde corona cirüsü (Covid-19), nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 42 bin 345’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak, 860 bin 181’e yükselirken; 178 bin 359 kişi de tedavi edildi. İtalya'da ise corona virüsü salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili son vaka ve ölüm sayısını duyurarak, illere göre corona virüsü dağılımını açıkladı. Bakan Koca yaptığı son dakika açıklamada 39 ilde can kaybının olduğunu söyleyerek, corona virüsünün görüldüğü iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir, Adana, Sakarya olarak açıkladı. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye vaka ve ölüm sayısı takibi haritası ve dünyada corona virüsü son durum canlı takip haritası verileri hakkında ayrıntılı bilgiler....
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs salgınında son dakika bilgiler gelmeye devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. Bu bilgilere göre, ABD’de Corona Virüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il corona virüsü vaka sayısı ve illere göre koronavirüs dağılımını duyurdu. Bakan Koca en fazla corona virüsü görülen ilin İstanbul olduğuna dikkat çekti. İşte, Dünya ve Türkiye'de corona virüsüne yönelik son dakika gelişmeleri corona virüsü olan ülkelerde ve Türkiye'de son durum...
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TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu .Bakan Koca, son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını belirterek, "Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum." bilgisini verdi.
Bakan Koca, vaka sayısına ilişkin grafik üzerinde de değerlendirmelerde bulundu..
Bakan Koca, virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkinde tabloyu göstererek, bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermediklerini söyledi.
Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.
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İLLERE GÖRE CORONA VİRÜSÜ DAĞILIMI
Burada görülen ön planda daha çok vakanın İstanbul olduğunu görüyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, 853 vaka, onu 712 vakayla Ankara, 584 vakayla Konya, 410 vakayla Kocaeli izliyor. En çok vaka görülen iller, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Isparta, Sakarya, Adana, Bursa ve Samsun.
Bir diğer tablo ise illere göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın dağılımını gösteriyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Ayrıca 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo."
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TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS TEDAVİSİ İÇİN BÜYÜK ADIM
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'dan etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi..
Kovid-19 geçirip iyileşen kişinin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak..
İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak..
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PROFESÖR DOKTOR CORONA VİRÜSÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Corona virüse tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
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İTALYA'DA BİR GÜNDE 727 ÖLÜ
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 727 artarak 13 bin 155’e yükseldi
Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 80 bin 572'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 110 bin 574'e çıktığını bildirdi.
Dün 15 bin 729 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 1118’lik artışla 16 bin 847'ye ulaştığını kaydeden Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 727 kişi daha artarak 13 bin 155'e yükseldiğini açıkladı.
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ÖLÜ SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI
Borrelli, ölü sayısında günlük bazda, düne göre düşüş olduğuna dikkati çekti.
Yeni vaka sayısında bugün 2 bin 937'lik artış kaydedildiğini aktaran Borrelli, bunun dünden 830 kişi daha fazla olduğunu ifade etti.
Borrelli, yaklaşan Paskalya Yortusu'nda insanların dışarı çıkıp çıkamayacağına ilişkin bir soruya "Kesinlikle hayır." yanıtını verirken; kesinlikle kurallara uyulması ve dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
Sivil Savunma olarak şu ana dek 94 milyon 976 bin avroluk bağış topladıkları bilgisini paylaşan Borrelli, bunun 8 milyon avrosunu kişisel korunma tedbirlerine yönelik harcadıklarını bildirdi.
Ülke genelinde bugüne kadar 541 bin 423 kişiye test yapıldı.
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İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 898’E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 898’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 44 bin 605’e çıktığını bildirdi.
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ABD’DE VAKA SAYISI 189 BİN 624
ABD’de Corona Virüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.
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ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 71 bin 808’e yükselirken; 775 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 52 bin 836 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 532 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 95 bin 923’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 464’e çıktığı bildirildi. İngiltere’de ise Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1793’e, vaka sayısının da 25 bin 481’e çıktığı belirtildi.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki “Huanan” isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
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Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
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El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.