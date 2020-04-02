Türkiye corona virüsü illere göre dağılım haritası... İtalya, ABD, İspanya ve dünyada koronavirüs (corona virüs) ölüm ve vaka sayısı

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu .Bakan Koca, son 24 saatte 14 bin 396 test yapıldığını belirterek, "Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum." bilgisini verdi.



Bakan Koca, vaka sayısına ilişkin grafik üzerinde de değerlendirmelerde bulundu..



Bakan Koca, virüsün görüldüğü illerin dağılımına ilişkinde tabloyu göstererek, bugüne kadar illerdeki dağılımı göstermediklerini söyledi.



Koca, sözlerine şöyle devam etti:



"Sebep, daha önce de ifade etmiştim, İtalya bunun benzerini yaptı. İtalya'da bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Biz de bu sebeple o hatayı işlemek istemedik. Ama şimdi dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. O nedenle açıklamakta bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.



