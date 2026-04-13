Dünyada sadece iki tane var | 33 milyon dolarlık dev Antalya'ya geldi

80 METRELİK DEV YAT ANTALYA'DA
Bir iş insanına ait 80 metrelik ultra lüks yatın bakım onarımı için de Antalya Serbest Bölge tercih edildi. ASBAŞ'a ait rıhtımdan bakım onarım için karaya çıkartılan 80 metrelik süper yat, 1 ana süit, 1 VIP, 4 misafir kabini toplam 12 kişilik konaklama ve 19 mürettebata sahip. 19 bin beygir gücünde 4 motoruyla 30 knot (yaklaşık 55 km/s) hıza ulaşabilen yatta 7 metrelik şelale ve cam tabanlı havuz, spa&wellness merkezi, winch tasarımı özel limuzin tender, açılır platformlar ve beach club, helikopter iniş pisti gibi birçok özellik yer alıyor.