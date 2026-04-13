Dünyada sadece iki tane var | 33 milyon dolarlık dev Antalya'ya geldi

DOĞU AKDENİZ'İN MERKEZİ

Dünya süper yat imalatında Türkiye'de birinci, dünyada da çok önemli yere sahip olan Antalya Serbest Bölge, son yıllarda süper yatların bakım ve onarımlarında da en önemli merkezlerinden birine dönüştü. Süper lüks yat üretiminde olduğu gibi süper yatların bakım ve onarımında da yurt dışına yönelik faaliyet gösterilen bölge, özellikle 2021 yılındaki altyapı yatırımı tamamladıktan sonra Akdeniz çanağında onlarca teknenin tercih noktası oldu. Doğu Akdeniz'in en kapasiteli yat üretim ve bakım merkezi haline gelen Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 243 süper yatın bakım ve onarımı tamamlandı ve 150 milyon dolarlık gelir sağlandı. Bakım ve onarım faaliyetlerinin yoğun devam ettiği bölgede son verilere göre aralarında iki Galaxy'nin de olduğu toplam 34 süper yatın bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.