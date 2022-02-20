Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi

Özlem YURTÇU KARABULUT, Harun UYANIK, İbrahim MAŞE, Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
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Ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, "Geç geldi dediğiniz ambulanslar trafikte nasıl manevralarla vakaya gidiyor" diyerek bir video paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu. Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kez izlenen videonun altında sıkı bir ileri sürüş eğitimi var. 450 milyondan fazla izlenen görüntüleri kaydeden 112 ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, Belçika ve Kanada'dan meslektaşlarının kendilerine ulaşıp "Bu sürüş tekniklerini nasıl öğrendiniz, biz de gelip yerinde görmek, öğrenmek istiyoruz" dediklerini söylediler. Nefes kesen eğitim DHA kamerasına yansıdı.