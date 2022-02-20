Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika: Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağışlı hava geliyor...Son dakika: Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağışlı hava geliyor...#Hava Durumu
Emekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapaEmekli polis Altun: Banka, polis, altın diyorsa telefonu hemen kapa#Telefon Dolandırıcıları
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladıRus basını duyurdu: Topçu saldırısı başladı#Ukrayna
FETÖnün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldüFETÖ'nün kritik isimlerindendi... Yusuf Bekmezci hastanede öldü#Fetö
Bölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilirBölge savcısından şoke eden açıklama: Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir!#Alec Baldwin
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Milyonlarca kez izlendi, dünya konuştu Belçika ve Kanadadan aradılarMilyonlarca kez izlendi, dünya konuştu! 'Belçika ve Kanada'dan aradılar'#İstanbul
Herkesi kandıran genç kadın Annanın gerçek yalanları...Herkesi kandıran genç kadın! Anna'nın gerçek yalanları...#Anna Delvey
İdo Tatlıses o mesajı neden sildiİdo Tatlıses o mesajı neden sildi?#İdo Tatlıses
Igor Tudorun takımından müthiş organizasyon Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördüIgor Tudor'un takımından müthiş organizasyon! Mourinho çılgına döndü, kırmızı gördü#Hellas Verona-Roma
Kenan Işıkın son durumunu yakın arkadaşı anlattıKenan Işık'ın son durumunu yakın arkadaşı anlattı#Kenan Işık
Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı.Kibariye’nin davalık olan Bodrum’daki villası sonunda satıldı. #Kibariye
Teleçakalla nasıl konuşmak lazımTeleçakalla nasıl konuşmak lazım#Teleçakal
HABERLERGündem Haberleri

Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi

#İstanbul#Ambulans#Abdülsamet Duman

Ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, "Geç geldi dediğiniz ambulanslar trafikte nasıl manevralarla vakaya gidiyor" diyerek bir video paylaştı, tüm dünya o görüntüleri konuştu. Türkiye ve yurt dışında milyonlarca kez izlenen videonun altında sıkı bir ileri sürüş eğitimi var. 450 milyondan fazla izlenen görüntüleri kaydeden 112 ambulans şoförleri Abdülsamet Duman ve Necmettin Güntekin, Belçika ve Kanada'dan meslektaşlarının kendilerine ulaşıp "Bu sürüş tekniklerini nasıl öğrendiniz, biz de gelip yerinde görmek, öğrenmek istiyoruz" dediklerini söylediler. Nefes kesen eğitim DHA kamerasına yansıdı.

1/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
2/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
3/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
4/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
5/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
6/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
7/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
8/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
9/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
10/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
11/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
12/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
13/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
14/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
15/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
16/16Dünyada milyonlarca kez izlenen ambulans videosunu çeken sürücülerin nefes kesen eğitimi
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ambulans#Abdülsamet Duman