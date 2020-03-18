Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor! İşte Corona virüs sebebiyle üretim durduran fabrika kapatan şirketler

Volkswagen Alman şirketi Volkswagen de fabrikalarında üretimi iki haftalığına durdurdu. Volkswagen’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak şu anda en önemli önceliğimiz. Ana amacımız Koronavirüsün yayılmasını mümkün olduğu ölçüde yavaşlatmak” denildi.