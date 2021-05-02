hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER, BBC TÜRKÇE / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 09:34 |
Dünyaca ünlü plaj ceset torbaları ile doldu!
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Copacabana sahilinde sivil toplum kuruluşu Rio de Paz üyeleri koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden 400 binden fazla Brezilyalı'nın anısına gösteri yaptı.
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Brezilya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon sınırına doğru emin adımlarla ilerlerken ülkedeki tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor.
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Dünyada Kovid-19 ölümlerinin en çok olduğu ikinci ülke Brezilya'da koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bini geçti.
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Brezilya'nın dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı. Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti.
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Protestoya imza atan grup, pandemide ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala bıraktı ve 'Sorumlu kim' yazılı pankartla tepki gösterdi.
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Protestocular kumsalda mezar da kazdı, boş torbalardan birini gömdü ve sembolik bir cenaze töreni de düzenledi.
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Brezilya, Corona virüs salgınına karşı kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor. Tırmanışa geçen vaka ve ölüm sayıları, aşı programının da yavaş ilerlemesiyle ülkede yaşanan Covid krizini derinleştiriyor.
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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 403 bin 781’e, 68 bin 333 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 659 bin 11’e çıktı.
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Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 903 bin 709 vaka ve 96 bin 191 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.
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ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 194 bin 538 olarak açıklandı.
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Brezilya'da görülen mutasyonun, koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu düşünülüyor.
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Brezilya'da resmi veriler, Rio de Janeiro şehrinde ve nüfusu yarım milyondan fazla olan 10 şehirde daha, ölenlerin sayısının, doğanlardan fazla olduğunu gösteriyor.
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Birçok bölgede hastanelerdeki yoğun bakım doluluğunun yüzde 90'ın üzerinde olduğu belirtiliyor.
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Ülkedeki aşı programında da tedarikten kaynaklı sorunlar baş gösteriyor. Our World in Data sitesine göre 212 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 13'üne en az bir doz aşı yapıldı.
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Geçtiğimiz hafta Senato komisyonunun başlattığı soruşturmada, Bolsonaro hükümetinin Kovid-19 salgınına ilişkin politikaları mercek altına alınacak. Resmi hükümet belgelerini inceleyecek olan komisyon, kusurlu bulması durumunda hükümet aleyhine yargı yolunu açabilecek.
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Komisyon, Bolsonaro'nun aşı tedariğini ağırdan alması, koronavirüs salgınının ciddiyetini küçümseyen açıklamaları ve hidroksiklorokin gibi bilimsel olarak etkisi gösterilmemiş ilaçları önermesi gibi eylemlerini soruşturmaya dahil etti.
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Soruşturmada ayrıca, Amazonas eyaletinde yaşanan oksijen krizinde hükümetin ihmalinin olup olmadığı da incelenecek. Eyalette Amazon yerlilerinin salgın karşısında savunmasız bırakılması, bazı kesimler tarafından "soykırımla sonuçlanabileceği" eleştirilerine konu olmuştu.
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Kongre bünyesindeki soruşturma neticesinde Bolsonaro'nun görevden azledilmesi teknik olarak mümkün olsa da analistler bunun muhtemel olmadığı görüşünde. Ancak tahkikatın varacağı sonuçlar, gelecek yıl seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılan Bolsonaro'nun siyasi geleceğine zarar verebilir.
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Gelecek yılki seçimlerde Bolsonaro'nun karşısına eski devket başkanı, solcu Luiz Inacio Lula da Silva çıkabilir.
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Yürütülecek soruşturmadan "endişe duymadığını" belirten Bolsonaro, kapanma önlemlerinin ekonomiye virüsten daha çok zarar vereceğini savunarak kısıtlamalara karşı çıkıyor.
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Bolsonaro'nun kendisi de geçen yıl Temmuz ayında koronavirüse yakalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi, Trump gibi, koronavirüse iyi geldiğine ilişkin bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanımına onay vermişti.