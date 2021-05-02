Dünyaca ünlü plaj ceset torbaları ile doldu!

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 595 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 403 bin 781’e, 68 bin 333 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 14 milyon 659 bin 11’e çıktı.