Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Naceri, "Türkler beni sokakta gördüğünde beni tanıyor ama gelip konuşmak için utanıyorlar, ben de öyle olduğunu anlayınca selam veriyorum. Onlar da gelip benimle konuşuyor. Böyle büyük muazzam bir şehirde, turistlerin çokça ziyaret ettiği bir şehirde taksi sorunu olması çok üzücü" ifadelerini kullandı.