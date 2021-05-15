Ünlü modele yorum yağdı! Yaptığı dünyayı şoke etti... Dudak uçuklatan satışa imza attı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, son zamanlarda dijital dünyada popüler hale gelen NFT satış dünyasına giriş yaptı. Ratajkowski'nin NFT'si dudak uçuklatan fiyata satıldı.
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Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak" için NFT‘sini satışa çıkardı.
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Christie’s müzayede evinde satışa çıkarılan "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model" başlıklı NFT, adı açıklanmayan biri tarafından satın alındı.
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CNN'in haberine göre 29 yaşındaki modelin NFT'si 175 bin dolara satıldı.
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Emily Ratajkowski’nin NFT hevesi, Richard Prince’in tartışma yaratan sergisiyle başlamıştı.
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İZİNSİZ KULLANIMDAN 90 BİN DOLAR KAZANÇ
Prince 2014 yılında, Instagram’da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı.
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Sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.
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Prince sergisinde yer verdiği hiçbir fotoğraf için izin istememişti. Sanatçı, aynı yöntemle ünlü model Emil Ratajkowski’nin de bir fotoğrafına yer vermişti.
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Teklifin 2.000 dolardan başladığı resim, Ratajkowski'yi evinde asılı başka bir sanat eserinin önünde kollarını kavuşturmuş olarak gösteriyor.
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Prince'in izni olmadan sergilediği çalışma, Sports Illustrated için çektiği bir portrenin yanı sıra, fotoğrafa tepki veren herkese açık Instagram yorumlarını içeriyor.
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Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almış ve şunları söylemişti:
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Erkek arkadaşım bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi.
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Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim.
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Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi.
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NFT'LERE PAHA BİÇİLMİYOR
Geçtiğimiz aylarda ABD'li ünlü sanatçı Beeple'ın 2007 yılından bu yana ürettiği eserleri kapsayan dijital çizimi, NFT olarak açık artırmada 69,3 milyon dolara satıldı ve bu alanda bir rekora ulaşmıştı.
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Aynı zamanda Jack Dorsey'in de ilk tweeti 2.5 milyon dolara satılmıştı. Her ne kadar herkesin görebildiği dijital eserler olsa da
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O kesinlikle NFT dünyasına katılan tek ünlü değil. Grimes, Ja Rule ve Lindsay Lohan, sanat piyasasının önemli ölçüde dijital sanata doğru genişlemesine ayak uydurmaya çalışıyor.