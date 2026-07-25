Dünyaca ünlü Boncuk Koyu'nda köpek balığı nöbeti: Turizme kapatıldı!

BONCUK KOYU, 2023'TE ÖNEMLİ KÖPEK BALIĞI ALANI İLAN EDİLDİ

Akdeniz Koruma Derneği'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalar kapsamında sunduğu öneri doğrultusunda Boncuk Koyu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2023 yılında Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRA) olarak belirlendi. Latince adı 'Carcharhinus plumbeus' olan kum köpek balıkları, 100 ile 350 kilogram arasında ağırlığa ve 1 ile 3,5 metre arasında uzunluğa ulaşabiliyor. Bir seferde 12 ila 15 yavru dünyaya getirebilen tür, 1 ile 80 metre arasındaki derinliklerde yaşamını sürdürüyor. Dünyada bilinen sınırlı sayıdaki üreme alanlarından biri olan Boncuk Koyu'nun, Amerika'nın güney kıyılarının ardından kum köpek balıklarının üreme alanı olarak bilinen ikinci bölge olduğu ifade ediliyor. Akdeniz'de ise türün bilinen tek üreme alanı olan koy, kum köpek balıklarının korunması ve popülasyonlarının geleceğinin izlenmesi açısından büyük önem taşıyor.