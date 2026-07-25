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Dünyaca ünlü Boncuk Koyu'nda köpek balığı nöbeti: Turizme kapatıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Muğla Marmaris#Boncuk Koyu#Akdeniz Ekosistemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 11:41

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dünyaca ünlü Boncuk Koyu, Akdeniz'de nadir görülen kum köpek balıklarının önemli üreme alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Turizme kapalı koyda üremek amacıyla bulunan kum köpek balıkları, kurulan kamera sistemiyle yıl boyunca 24 saat takip ediliyor.