Dünyaca ünlü: 1.5 saatlik yol 1.5 dakikaya kadar indi!

'SAZLIKLAR TAMAMEN FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR'

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, "Dalyan, 1988 yılında Köyceğiz ile birlikte koruma altına alınan bir bölge. Dalyan Kanalı'nın önemine gelirsek, akşama kadar deniz göle, sabaha kadar ise göl denize akıyor. Gel-git sırasında denizdeki canlılar göle ulaşıyor. Göldeki canlılar da istediği zamanda tekrar denize dönüyor. Sazlıklar tamamen filtre görevi görüyor. Dalyan, Avrupa'nın en güzel korunan ekosistemidir. Kanalın karşı tarafı Köyceğiz sınırları içerisindedir. Orada ekoköy Çandır Mahallesi bulunuyor. Eskiden arabayla karşıya geçebilmek için 70 kilometre yol 1,5 saatte gidiliyordu. Feribotlar ile 1,5 saatlik yol, 1,5 dakikada geçiliyor" dedi.