Haber Giriş: 03 Şubat 2020 - 14:05,
Dünya yıldızları arasında bir Türk kızı
Sinema dünyasının ünlülerini bir araya getiren BAFTA Ödülleri'nin kırmızı halısında bir de Türk kızı yürüdü... 25 yaşındaki Nurçe Erben, gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.
BACKGRID UK
Yaşamını Londra'da sürdüren Nurce Erben, adını sosyal medya fenomeni olarak duyurdu. Eğitimini de İngiltere'de tamamlayan Erben, turizm alanında tanınan bir Türk ailenin kızı. Ancak o ailesinden farklı bir kulvarda adını duyurdu.
O dönemi de şöyle anlatmıştı Erben bir röportajında: "Türkiye ile Londra arasında mekik dokurken, gittiğim yerleri, yazı ve güzel fotoğraflarla tanıtmaya başladım. Bir süre sonra tam zamanlı blogger olarak takipçi sayımı hızla artmaya başladı. "
"Bu durum dünya markalarının dikkatini çekti. Herkesin peşinde olduğu ve dünyanın yakından tanıdığı markaların ürünlerini kendi bloğumda tanıtmaya başladım. Bunları paylaştıkça takipçi sayım daha da arttı. Yaklaşık 3 yılda neredeyse 100 bin takipçi sayısına ulaştım ve bu sayı giderek artıyor. Bu işten güzel de para kazanıyorum.”
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