Corona virüsü vaka sayısında son durum (Türkiye- Dünya)– Türkiye canlı anlık Corona (Korona) virüsü haritası
Birkaç ay içerisinde salgın haline gelen Corona Virüsü hızla etkisini sürdürürken Türkiye ve Dünya'da vaka sayılarıyla ilgili son dakika verileri paylaşlılıyor. Son verilere göre dünya genelinde Corona virüsü vaka sayısı 600 bini bulurken hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı. En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor. Corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. İspanya Sağlık Bakanlığı corona virüsten yaşamını yitirenlerin 5 bin 690'a yükseldiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de son durum ne? Corona virüsten Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? İşte Corona virüsü son durum bilgileri ve Türkiye canlı anlık Corona (Korona) virüsü haritası...
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Küresel çaplı bir sorun haline gelen Corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili Türkiye ve dünyadaki veriler güncellenmeye devam ediyor. Corona virüsü vaka sayısı ile ilgili dünya genelinde yetkililer bilgilendirmelerine devam ederken, Türkiye'deki son rakamları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarla bildiriyor. Öte yandan Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde yeni önlemler alınıyor. Türkiye genel Corona virüs tablosu ise güncekl olarak covid 19 web sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. İşte
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CORONA VİRÜSÜ GÜNLÜK VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan “Covid 19” takip ekranı Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden aktif hale getirildi. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı sistemde ülkemizdeki son durum tüm detayları ile paylaşılıyor. Dijital ortamda verilerin paylaşıldığı ekranda covid-19 ile ilgili sayısal veriler paylaşılıyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.
Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi. Özel araçlardaki vatandaşların ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemin 81 ilin giriş çıkışlarında oluşturulduğunu hatırlatan Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleriyle ilgili gönderdiği genelgeye göre, havayolu yolcuları, bugün saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmaları Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.
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İçişleri Bakanlığından şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığı genelgesi
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izniyle gerçekleştirilebilecek.
İçişleri Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası otobüs yolcu taşımacılığıyla ilgili genelgeye göre, seyahat kısıtlaması dışında tutulacaklara ilişkin bilgi verildi. Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaf tutuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplandığı bildirildi. İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlandı. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.
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Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki "coron avirüs" tedbirlerinin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzatıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, stajyer avukatların daha önce 30 Mart'a kadar verilen idari izinlerinin 30 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları rencide edici davranış, karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
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DÜNYADA CORONA VİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
Yeni tip corona virüsü salgınında son 24 saat verilerini derledik:
Dünya genelini etkileyen yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu.
Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472'ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384'e çıktı.
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İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 189 artarak 72 bin 248'e yükseldi.
İran'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 139 artarak 2 bin 517'ye, vaka sayısı ise 3 bin 76 artarak 35 bin 408'e ulaştı. Bu sayı, İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.
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ABD'deki can kaybı son 24 saatte 410 artarak bin 711'e çıktı. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da bir günde 18 bin 848 artarak 104 bin 860'a yükseldi.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.