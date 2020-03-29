Corona virüsü vaka sayısında son durum (Türkiye- Dünya)– Türkiye canlı anlık Corona (Korona) virüsü haritası

SON 24 SAATTE ALINAN ÖNLEMLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Bala ve Gölbaşı ilçeleri arasında trafik ekiplerince kurulan kontrol noktasında denetlemede bulunarak, vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.



Soylu, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir giriş ve çıkışlarındaki araçlara yönelik yapılan sağlık kontrolünde ateş ve öksürük gibi semptomlar görülen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını söyledi. Özel araçlardaki vatandaşların ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemin 81 ilin giriş çıkışlarında oluşturulduğunu hatırlatan Soylu, "Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma var." açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak/otobüs seferleriyle ilgili gönderdiği genelgeye göre, havayolu yolcuları, bugün saat 06.00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, tüm hava yolu firmaları Seyahat İzin Belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.