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Haber Giriş: 19 Şubat 2021 - 09:22 | 

Dünya ve Mars arası kaç km? İşte Mars’ın görüntüleri ve dünyaya uzaklığı…

30 Temmuz Perşembe günü Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan, Mars’a yola çıkan NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen Mars’a ulaştı. Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri paylaşıldı. Peki, Dünya ve Mars arası kaç km? İşte Mars’ın görüntüleri ve dünyaya uzaklığı…

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Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.

NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, 18 Şubat tarihinde doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.
NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.

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NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı.

Bir gün önce Perseverance'ın "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını ve sorunsuz bir iniş beklediğini belirten NASA, 1970'lerde Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalamış oldu.

3480 MİLYON KİLOMETRE YOL KATETTİ
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480 MİLYON KİLOMETRE YOL KATETTİ

Mars'a yolculuk, yaklaşık yedi ay ve 480 milyon kilometre sürdü. Uzay aracı, Dünya'dan saate yaklaşık 39 bin 600 kilometre hızla ayrılmıştı.

Perseverance’a uçuş yolundaki ilk ince ayar, fırlatıldıktan yaklaşık 15 gün sonra gerçekleşti ve düzeltme manevrasıyla varış lokasyonu Kızıl Gezegen’e ayarlandı.

Mars yolundaki manevralar kritik öneme sahipti, çünkü planlama, Jezero Krateri'nin içine inecek şekilde ayarlandı.

İnişten önceki son 45 gün, yaklaşma aşaması tamamlandı. Bu aşamada navigasyon ayarları, iniş ve çıkış planlamaları yapıldı.

4MARSTA NE YAPACAK
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MARS'TA NE YAPACAK?

TRT Haber'in haberine göre, Perseverance gezgini 30 Temmuz 2020'de Florida’da uzay kumsalı olarak bilinen Cape Canaveral’dan fırlatıldı.Bu tarih bilinçli bir seçimdi. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş'in yörüngesini farklı hız ve mesafelerde dolaşırken, yaklaşık 26 ayda bir yolculuk için en verimli yakınlık ve pozisyona ulaşıyor.Fırlatma, Launch Complex 41'den bir Atlas V-541 roketiyle gerçekleşti. Atlas V, gezegenler arası uçuş için mevcut en büyük roketlerden biri.

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