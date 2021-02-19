Dünya ve Mars arası kaç km? İşte Mars’ın görüntüleri ve dünyaya uzaklığı…
30 Temmuz Perşembe günü Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan, Mars’a yola çıkan NASA’nın yeni nesil uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen Mars’a ulaştı. Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri paylaşıldı. Peki, Dünya ve Mars arası kaç km? İşte Mars’ın görüntüleri ve dünyaya uzaklığı…
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, "Perseverance" adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurdu.
NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, 18 Şubat tarihinde doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi.
NASA tarafından canlı yayımlanan iniş misyonu sorunsuz gerçekleşti. Mesafe dolayısıyla Mars yüzeyine ilk dokunuşun görüntüleri yaklaşık 11 dakikalık gecikme ile yayını seyredenlere ulaştırılabildi.
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