Dünya üzerinde sadece Marmara Denizi'nde var! 8 istasyondan takip ediliyor | 'Hastalık başlarsa koruyamayabiliriz'

Prof. Dr. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizde bir harita yoktu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı destek oldu. Kıyıdan itibaren 10 metre derinliğe kadar nerede pina var, nerede yok, bunları tespit ettik. Pina halen Akdeniz'de canlı popülasyon oluşturamıyor. Hastalık yapan organizmalar Marmara'ya geldi mi, gelmedi mi? Bunu takip etmemiz lazım. 'Ölüm, büyüme oranları nedir, yeni bireyler katılıyor mu, bebekler geliyor mu?', rakamsal olarak bunu ortaya koyacağız ki bilim veriyle çalışır, bu veriyi kullanarak uzun vadeli popülasyonunu yönetmek için planlar hazırlayabilelim. Her ay yaptığımız örneklemede bunları takip ediyoruz. Pinaları bugüne kadar toplum olarak fark etmedik, önem vermedik. Pina popülasyonunu sağlıklı şekilde Marmara'da yaşatmaya devam etmemiz lazım. 'Akdeniz'de olduğu gibi pina ölümleri başlarsa ne yapmalıyız?' Acil müdahale noktaları gerekiyor. Acil eylem stratejisi oluşturmuş olacağız."