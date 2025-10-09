Dünya üzerinde sadece Marmara Denizi'nde var! 8 istasyondan takip ediliyor | 'Hastalık başlarsa koruyamayabiliriz'

BEBEK PİNA SAYISI 10'A ULAŞTI
Proje kapsamındaki son incelemeler sonucu elde edilen verileri de aktaran Sarı, dalış sonrası gördükleri manzara karşısında çok heyecanlandıklarını dile getirdi.
Sarı, "Hattımızın içinde geçen sefer 4 bebek pina tespit etmiştik. Bu sefer yeni 6 bebek pina daha tespit ettik. Bebek pina sayısı 10'a ulaştı. İstasyon dışında da bebek pinalar vardı. En küçük bebek pinanın iki tırnak büyüklüğünde olduğunu gördük. Onun hayata tutunmuş olması, Marmara'nın hayata ne kadar sağlam sarıldığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
Müsilaj, kirlilik ve kıyıların tahrip edilmesiyle Marmara Denizi'ne çok kötü davranıldığına dikkati çeken Sarı, şöyle konuştu:
"Fakat Marmara halen bütün canlılığıyla ayakta durmaya, direnmeye devam ediyor. O minicik pinacıklar büyüyecekler, müsilaj, kirlilik, başka nedenler onlara zarar vermezse yetişkin pinalar gibi deniz suyunu filtre ederek Marmara'ya yardım etmeye devam edecekler. Umut olacaklar. Şu an ölçtüğümüz bütün pinalarda aynı hızda büyümenin devam ettiğini gördük. Siz de bizimle su altına indiniz, pinaları gördünüz. Umut pinanın nasıl orada umut ışığı gibi parladığına şahit oldunuz. O minicik küçük pinaların nasıl hayata sımsıkı tutunduğunu gözlerinizle görmüş oldunuz. Biz Marmara'ya dair umut duyuyoruz, bu umudu da herkesle paylaşmak istiyoruz."