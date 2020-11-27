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Hürriyet
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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 09:48 | 

Dünya umurlarında değil

Gösteri dünyasının genç çifti, dünyadan uzaklaşıp tatilin keyfini çıkarıyor.

Backgrid USA

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Ünlü oyuncu Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın küçük kızı Delilah Belle Hamlin kelimenin tam anlamıyla aşk sarhoşu.

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22 yaşındaki Hamlin, kendisiyle aynı yaşta olan Eyal Booker ile romantik bir ilişki yaşıyor bir süredir. Genç çift, son bir haftayı da Meksika'nın gözde tatil bölgesi Tulum'da geçirdi.

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Hamlin ve Booker, günlerini denize girip yüzerek ya da güneşlenerek geçirdi. Çift, zaman zaman da romantik anlar yaşadı.

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Delilah Belle Hamlin ile Eyal Booker'ın ellerini ve bakışlarını birbirlerinden ayırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

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Delilah Belle Hamlin bundan iki yıl önce genç yaşında sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme geliyordu. Genç kız ise bütün bu iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

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Bir süre önce modellik kariyerine başlayan Delilah Belle Hamlin, hem güzelliğiyle hem de bu estetik merakıyla annesi Lisa Rinna'ya benzetiliyor. Rinna, Hollywood'un en çok estetik yaptıran ünlülerinden biri olarak tanınıyor.

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Delilah Belle Hamlin, bir dönem sosyal medya takipçileriyle bu estetik merakı yüzünden tartışma yaşamıştı.Hamlin'in bazı takipçileri bu kadar erken yaşta estetik uygulama yaptırdığı için onu eleştirdi.

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Genç kızın özellikle de dudaklarına yaptırdığı dolguyu abartılı bulan birçok takipçisi, Hamlin'in bir estetik bağımlısı olduğunu gizlemeyen annesine Lisa Rina'ya gönderme yaparak "Nasıl da annesine benziyor" dedi.

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Delilah Belle Hamlin ise görüntüsünün tamamen doğal olduğunu, ne dudaklarının ne de göğüslerinin estetik operasyon ürünü olmadığını savundu. 

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