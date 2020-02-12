Dünya takip ediyor: Corona virüsü aşısı ne zaman bulunacak? İşte corona virüsünde son durum ve tedavi sürecinde gelişmeler

CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ BULUNDU MU? Corona Virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken Çin'de ve dünya genelinde iyileştirilen hastalar için sadece rahatlatıcı tedaviler uygulanıyor. Yani her hangi bir aşı veya ilaç türevi ürün bu hastalığa şuan için iyi gelmiyor. Yüksek ateş ve nefes alma sorunu yaşayan vatandaşların ateşi düşürülüp nefes almaları kolaylaştırılarak hastalık tedavi edilmiş oluyor. Özetle bağışıklık sistemi güçlü olan ve genç kişiler bu virüsü yenebiliyor.