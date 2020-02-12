Dünya takip ediyor: Corona virüsü aşısı ne zaman bulunacak? İşte corona virüsünde son durum ve tedavi sürecinde gelişmeler
Corona virüsü ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yaygınlaşan corona virüsü ile ilgili bilim insanları aşı üzerine yoğunlaştı. Üst solumum yolu hastalığı ile belirtileri benzer olan corona virüsünde tedavi için çalışmalar sürerken yeni tip corona virüsü 2019-nCoV nedeniyle ölenlerin sayısı 1018’e ulaştı. Dünya Sağlık Örtünü’nün verilerine göre vaka sayısı ise 43 bini aştı. Türkiye'de ise corona virüsüne rastlanmadığı Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi. Peki, corona virüsü aşısı ne zaman bulunacak? İşte, corona virüsünde son durum ve tedavi sürecinde gelişmeler.
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2019 Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili ölü ve vaka sayısı tırmanmaya devam ederken tedavi yönteminde de önemli bir aşama kaydedildi. Corona virüsü kaynağını yarasa çorbası olduğu iddia edilirken geçtiğimiz günlerde pangolin isimli hayvanın virüsü yaydığı iddia edildi. Aşı tedavisi için çalışmalar devam ederken ise Tayland'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen kişilere, HIV ve gripte kullanılan ilaçların karışımıyla tedavi uygulanması sonucu bu hastalarda iyileşme görüldü. İşte, corona virüsünde yaşanan son gelişmeler.
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"İLK AŞI 18 AYDA ÇIKABİLİR"
Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.
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Ghebreyesus, ayrıca yeni ismin gelecekteki tüm koronavirüs salgınları için standart bir format olarak kullanılma fırsatı vereceğine dikkati çekti.
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PEKİN'DE SALGIN TEDBİRLERİ SIKILAŞIYOR
Çin’in başkenti Pekin’de yeni korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler artırılıyor. Pekin’de yaşayanlar, uzatılmış bayram tatilinin ardından 3 Şubat günü iş başı yapsa da birçok kurum ve şirket, personelinin evden çalışmasını teşvik etmeyi sürdürüyor. Bunun yanı sıra tatil esnasında Pekin’den ayrılmış olanlardan da 14 gün süreyle evlerinde kalmaları isteniyor.
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Bahar Bayramı tatilinin 30 Ocak’ta sona ermesi planlanırken, ülkenin birçok kentinde tatil 2 Şubat tarihine uzatılmıştı. Pekin Belediyesi, salgının kontrol çalışmalarının etkilenmemesi için 9 Şubat’a dek personelin mümkün olduğunca teşvik edilmesi gerektiğini duyurmuştu.
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Çin’in tüm başlıca idari birimlerinin yanı sıra 24 ülkeye yayılan virüs karşısında yerel düzeylerdeki tedbirler de sıkılaştırıldı. Başkent Pekin ile ülkenin sanayi ve finans merkezi Şanghay’da insan ve araç hareketliliği sıkı kontrollere tabi tutulurken, maske takma zorunluluğu getirilmesi gibi önlemlere başvuruluyor.
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"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"
İspanyol hükümeti ve Katalonya yerel yönetimi temsilcileri ile Dünya GSM Birliği (GSMA) yetkilileri, MWC'nin Barselona'da yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, etkinliğin iptali veya başka bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunmadığını kaydetti.
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MWC'nin organizatörü GSMA, koronavirüs salgınına karşı geçen hafta bazı tedbirler açıkladı. Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin Barselona'daki fuar alanına alınmayacağını bildiren GSMA, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.
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GÜNEY KORE'DEN SEYAHAT UYARISI
Güney Kore, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle vatandaşlarına Çin ana karası dışında Tayvan, Japonya, Malezya, Vietnam, Tayland ve Singapur'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
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CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ BULUNDU MU?
Corona Virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken Çin'de ve dünya genelinde iyileştirilen hastalar için sadece rahatlatıcı tedaviler uygulanıyor. Yani her hangi bir aşı veya ilaç türevi ürün bu hastalığa şuan için iyi gelmiyor. Yüksek ateş ve nefes alma sorunu yaşayan vatandaşların ateşi düşürülüp nefes almaları kolaylaştırılarak hastalık tedavi edilmiş oluyor. Özetle bağışıklık sistemi güçlü olan ve genç kişiler bu virüsü yenebiliyor.
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CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM
Günler 8 Şubat'ı gösterdiğinde ise dünya genelinde 34.917 kişide Corona Virüsü belirlenirken, 724 kişi hayatını kaybetti ve 2.152 kişi de coronavirüsünden kurtuldu. 10 Şubat günü paylaşılan güncel verilere bakıldığında Corona Virüsü'nün 40 bin kişiye bulaştığı artan vaka sayısının ardından 3.410 kişinin hastalıktan kurtulduğu ve 910 kişinin de dünya genelinde hayatını kaybettiği gelen son bilgiler arasında yer alıyor. 11 şubat günü paylaşılan güncel verilere göre Corona virüsünün bulaştığı kişi sayısında %10'a yakın bir artış gerçekleşerek 43.112 vaka doğrulanırken, 1.018 kişi de hayatını kaybetti. Kurtarılan ve tedavi edilen kişi sayısı 4.099 olarak belirtildi.
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VİRÜSÜN TAŞIYICISI PANGOLİN!
Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.
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Corona Virüsü'nün belirtileri nedir?
Corona Virüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü belirtilerini, öksürük, nefes darlığı, ateş, nefes almada zorlanma olarak belirledi. Birçok vakada ise koronavirüsü; zatürreye, şiddetli akut solunum sendromuna, böbrek yetmezliğine ve ölümlere neden oldu.