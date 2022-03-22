Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlanır? Dünya Su Günü hakkında bilgiler

Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlandığı ile merak edilen özel günler arasında yer alıyor. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü her yıl kutlanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde gerçekleşen Dünya Su Günü tarihi ve etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Dünya Su Günü ne zaman, neden kutlanır? İşte 2022 Dünya Su Günü tarihi ve önemi...