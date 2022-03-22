Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlanır? Dünya Su Günü hakkında bilgiler

#Dünya Su Günü#Dünya Su Günü Nedir#Dünya Su Günü Ne Demek

Dünya Su Günü ne zaman kutlandığı ile merak ediliyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve her yıl mart ayında kutlanan Dünya Su Günü ne zaman araştırmaları başladı. Canlıların yaşamında önemli bir yere sahip olan su ve yaşanan su krizi birçok ülkeyi tehdit eden sorunlar arasında yer alıyor. Peki, Dünya Su Günü ne zaman, neden kutlanır? İşte Dünya Su Günü hakkında merak edilenler...

1/3Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlanır Dünya Su Günü hakkında bilgiler

Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlandığı ile merak edilen özel günler arasında yer alıyor. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen Dünya Su Günü her yıl kutlanmaya devam ediyor. Mart ayı içerisinde gerçekleşen Dünya Su Günü tarihi ve etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Dünya Su Günü ne zaman, neden kutlanır? İşte 2022 Dünya Su Günü tarihi ve önemi...

2/3DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN

DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.

3/3DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti. Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgular.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Su Günü#Dünya Su Günü Nedir#Dünya Su Günü Ne Demek