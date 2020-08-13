Dünya Solaklar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte solak insanlarla ilgili inanışlar
Dünya Solaklar Günü bu yıl da unutulmadı. İngiltere’de Solaklar Kulübü’nün ilan ettiği Uluslararası Solaklar Günü (International Left-Handers Day) tüm dünyada kutlanıyor. Vücudunun daha çok sol tarafını kullananlara adanmış bugünde solak insanlarla ilgili inanışlar bir kez daha gündeme geliyor. Peki, Dünya Solaklar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte solak insanlarla ilgili inanışlar
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ABD'de 24 yıl önce solaklar arasındaki dayanışmayı artırmak için “Left Handers Day” adı ile ilk kez kutlanmaya başlandı. 1973 yılından beri Left Handers Club tarafından düzenlenen Uluslararası Solaklar Günü solaklığı kutlamak ve solakların yaşadığı problemlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak gibi nedenlerden ötürü her sene 13 Ağustos'ta Birleşik Krallık'taki çeşitli şehirlerde kutlanmaktadır. Her yılın 13 Ağustos'unda bu gelenek devam ediyor.
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ÜNLÜ SOLAKLAR
Dünyaca ünlü solaklar arasında Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonaroti, Charlie Chaplin, Jimi Hendrix, Albert Einstein, Marie Curie, Pele gibi dehalar yer alıyor.
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SOLAK İNSANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR
Yapılan bazı araştırmalarda solakların daha iyi araç kullandığı ve el becerilerinin daha gelişmiş olduğuna dair iddialar bulunuyor.
Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.
Bir başka inanışa göre, solak insanlar, sağlak olanlara göre ortalama 3 sene daha kısa yaşamaktadır.
Wall Street Journal’da yayınlanan bir makaleye göre, solakların disleksi hastası olma ihtimali de daha yüksek.
Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.
Solaklar daha çok korkuyor ve sinirleniyor. İngiliz Psikiyatri Derneği’nin araştırmasına göre, sol elini kullanan insanlar strese daha yatkın.
Solakların beyinleri, bilgisayar oyunu oynarken ya da spor yaparken verileri sağlaklara göre daha hızlı işlemektedir.
Georgetown Üniversitesi’nin araştırmasına göre solaklar zor duyulan sesleri daha iyi seçiyor.