Dünya Solaklar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte solak insanlarla ilgili inanışlar

SOLAK İNSANLARLA İLGİLİ İNANIŞLAR Yapılan bazı araştırmalarda solakların daha iyi araç kullandığı ve el becerilerinin daha gelişmiş olduğuna dair iddialar bulunuyor.



Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.



Bir başka inanışa göre, solak insanlar, sağlak olanlara göre ortalama 3 sene daha kısa yaşamaktadır.



Wall Street Journal’da yayınlanan bir makaleye göre, solakların disleksi hastası olma ihtimali de daha yüksek.



Amerikan Psikoloji Günlüğü dergisinin araştırması, solakların sanatçı olmaya çok daha yatkın olduğunu söylüyor. Ayrıca düşünce kabiliyetleri de daha pratik çözümler bulmaya yatkın.



Solaklar daha çok korkuyor ve sinirleniyor. İngiliz Psikiyatri Derneği’nin araştırmasına göre, sol elini kullanan insanlar strese daha yatkın.



Solakların beyinleri, bilgisayar oyunu oynarken ya da spor yaparken verileri sağlaklara göre daha hızlı işlemektedir.



Georgetown Üniversitesi’nin araştırmasına göre solaklar zor duyulan sesleri daha iyi seçiyor.