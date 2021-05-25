Dünya şaşkın! Gates çiftinin bu kararı çok tartışılacak...

Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı: “Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”