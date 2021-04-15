Dünya Sanat Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Dünya Sanat Günü sözleri

SANAT GÜNÜ MESAJLARI Sanat; insanı, günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun...



Sanat ruhun gıdasıdır.

Dünya sanat günü kutlu olsun.



"Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."



Normal günlerimizden daha fazla ihtiyacımız var sanata, sanatçıya ve sanatın iyileştirici gücüne.

Tam günü...

Tam zamanı...

Dünya Sanat Günü kutlu olsun.



“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.” -Mustafa Kemal Atatürk