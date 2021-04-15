Dünya Sanat Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? Dünya Sanat Günü sözleri
Dünya Sanat Günü, her yıl Nisan ayının 15. günü kutlanan, sanat etkinlikleri düzenlenip cadde ve sokakların sanat eserleri ile süslenildiği bir gün olarak kabul edilir. 2012 yılı itibarıyla kutlanmaya başlanılmıştır. Meksika’nın Guadalajara kentinde yapılan 17. Dünya Plastik Sanat Dernekleri Genel Kurulu’nda (A.I.A.P) Türkiye’yi temsil eden UPSD’nin ((Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) önerisiyle Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, “dünya sanat günü” ilan edildi.
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Meksika’nın Guadalajara kentinde “Instituto Cultural Cabanas” da yapılan 17. Dünya Sanat Dernekleri (A.I.A.P.) Genel Kurulu’nun dün biten ilk gün çalışmalarından sonra, Türkiye’yi temsil eden Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin girişimiyle, ünlü İtalyan Sanatçı Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, “Dünya Sanat Günü” ilan edildi.
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Türkiye'de kutlamalar
İlki 15 Nisan 2012 tarihinde yapılan kutlamalar İstanbul ilinde bulunan Abdi İpekçi caddesinde kurulan sahnede yapıldı. Ayrıca Maçka Demokrasi Parkı'nda bulunan UPSD Sanat Galerisi'nde gerçekleşen Dünya Sanat Günü Sergis'nin ardından Bring your own Bottle (Kendi Şişeni Getir) partisi düzenlenmiştir.Türkiye'nin çeşitli illerinde ise bazı sanatsal etkinliklerle kutlanmıştır. İzmir ilinde Sokak tiyatrosu, dans - müzik, Resim - Fotoğraf - Heykel - Seramik, Sinema, Müzik, Bildiri, Söyleşi, Edebiyat ve Tiyatro sanat dallarında kutlamalar ve gösteriler yapılmıştır.
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SANAT GÜNÜ MESAJLARI
Sanat; insanı, günlük hayatın dar kalıplarından kurtaran bir teneffüs anı gibidir. Sanatta güzeli, bilimde doğruyu arayan insan ruhu ve zekâsı, aslında kendini aramaktadır. Dünya Sanat Günü Kutlu Olsun...
Sanat ruhun gıdasıdır. Dünya sanat günü kutlu olsun.
"Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."
Normal günlerimizden daha fazla ihtiyacımız var sanata, sanatçıya ve sanatın iyileştirici gücüne. Tam günü... Tam zamanı... Dünya Sanat Günü kutlu olsun.
“Yüksek uygarlığın merdiveni sanattır.” -Mustafa Kemal Atatürk
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Sanata ve sanatçıya değer veren toplumlar, insana da, doğaya da değer verir.
Kısaca “ Bir kere sanatla tanıştı mı insan” der Van Gogh, “ Artık hiçbir şeye eskisi gibi bakamaz...”#dünyasanatgünü kutlu olsun...
Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. (F.Bacon)