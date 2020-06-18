hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 21:47,
DSÖ koronavirüs salgınında ikinci dalga için tarih verdi
Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında beklenen ikinci dalga için tarih verdi. İşte tüm detaylar...
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını devam ediyor.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı bugün itibarıyla dünya genelinde 8 milyon 417 bini aştı.
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Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 451 bin 661 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 429 bin 122 kişi iyileşti.
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En ağır bilanço ABD'de görülürken Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde de yükselen vaka ve ölüm sayıları kaygı yaratmaya devam ediyor.
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ÇİN'DE İKİNCİ DALGA BAŞLADI PANİĞİ YAŞANIYOR
Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta Covid-19 vakalarında ani bir yükselme görüldü. Bu vakaların neredeyse tamamı ise toptan satış yapılan bir pazardan kaynaklandı.
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50 GÜN SONRA YENİDEN VAKA GÖRÜLMEYE BAŞLADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in başkenti Pekin'de 50 gün sonra yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tespit edildiğini belirterek, "Salgının kaynağı ve kapsamı araştırılıyor." dedi.
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Tüm bu gelişmeler yaşanmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı yeni bir açıklamayla korkuttu.
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DSÖ İKİNCİ DALGAYI BEKLİYOR
DSÖ'nün açıklamasında olası ikinci koronavirüs dalgasının sonbahar aylarında başlamasının beklendiği söyleniyor.
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DSÖ'nün Avrupa Bölge sorumlusu Dr. Hans Kluge'nin çağrısı tüm ülkelerin bulaşma ve vaka takibi konusunda hemen adım atmaları gerektiği yolunda.
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Yetkililer tüm ülkeleri hızlı ve etkili test, vaka takibi ve izolasyonu konusunda çalışmaya çağırıyor.
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Sonbaharda baş gösterebilecek ikinci dalga Covid-19 salgını için DSÖ, bulaşma takibi ve olası karantina uygulamalarını birleştirecek bir strateji geliştirmeye çalışacak.
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Son bilgilere göre bugün Rusya'daki bir DSÖ tesisinde yapılan toplantıya katılan Dr. Hans Kluge, sonbahar mevsiminin 'yüksek olasılıkla' sayılarda artışa neden olacağını, tıpkı yıl sonunda grip vakalarında artış yaşandığı gibi Covid-19 vakalarında da artışlar görülebileceğini söyledi.
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DEVLETLER TAKİP SİSTEMLERİNE YOĞUNLAŞMALI
DSÖ'ye göre koronavirüs vakalarında mevsime bağlı bu artış görülürse dünya devletlerine de önemli bir görev daha düşecek.
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DSÖ'ye göre ülkeler koronavirüs vakalarında temas-takip-tanı ve karantina süreçlerini takip altına alacak uygulama yazılımlarını geliştirmeli.
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DSÖ bu açıklamayı yapmadan kısa bir süre önce İngiltere hükümeti bu temas ve takip uygulamaları konusunda çalışma yapmanın bir öncelik olmadığına karar verdiklerini açıklamıştı.
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Ancak DSÖ'nün ciddi uyarı ardından karar değiştiren İngiliz hükümeti Apple ve Google gibi teknoloji devleriyle ortaklaşa hayata geçirilecek ve önümüzdeki kışa kadar hazır olması beklenmeyen bu mobil cihaz uygulamaları için düğmeye tekrar bastı.
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DSÖ, sosyal mesafe ve karantina gibi tedbir uygulamalarının Covid-19'la mücadelede tüm dünyanın elini güçlendirdiğini söylerken zamanımız varken hazırlık yapmanın akıllıca olacağını da ekledi.
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BAZI ÜLKELERDE VAKA SAYILARI YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ
Kluge'ye göre bazı ülkelerde karantina önlemlerinin gevşetilmesiyle birlikte ara verilen eğitime başlanması vaka sayılarında artışa yol açtı.
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Vaka sayısı artan ülkelerin sayısı üçe katlanarak 6'dan 21'e yükselmiş oldu.
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Geçtiğimiz günlerde İngiltere hükümetinin akıllı telefon Covid-19 takip uygulamasından sorumlu olan yetkilisi önümüzdeki kıştan önce uygulamayı hazır hale getirmeye çalıştıklarını ancak bunun öncelikleri arasında yer almadığını söylemişti.
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Ancak görünen o ki DSÖ'nün bu açıklamasından sonra tüm üye ülkeler akıllı telefonlar için geliştirilecek koronavirüs takip uygulamaları konusunda atağa kalkmak zorunda.
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İngiliz yetkililer şu an için tam bir kesinlik içermeyen bu uyarıların "suyu bulandırabileceğini" ve panik yaratmaya gerek olmadığını açıklamışlardı.