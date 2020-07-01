Market alışverişini evde yıkamalı mıyız?

Dünya Sağlık Örgütü, günlük hayatta koronavirüs salgınından korunmak için yapılması gerekenleri tek tek açıkladı
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Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor.
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Tüm ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayısı haberleri gelmeye devam ederken Covid-19'a karşı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları da devam ediyor.
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Ülkeler henüz salgının birinci dalgasını kontrol altına alamamışken artan vaka sayıları da ikinci dalganın başlamış olabileceği endişesini artırıyor.
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Koronavirüsten korunmak için bilim insanlarının yaptığı uyarılara uymak en önemli etken olmayı sürdürüyor.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyadaki insanları koronavirüs hakkında bilgilendirmek ve yanlış uygulamaların önüne geçmek için resmi sitesinde virüsle ilgili en merak edilen soruları ve cevaplarını paylaştı.
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İşte koronavirüs (Covid-19) hakkında yanlış bilinenler ve bunların uzmanlar DSÖ tarafından verilmiş doğru cevapları:
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COVİD-19 BİR BAKTERİ DEĞİL VİRÜS ENFEKSİYONUDUR
CEVAPKoronavirüse yol açan Covid-19 bir bakteri değil virüstür. Covid-19 Koronavirüsler adı verilen virüs ailesinin bir üyesidir. Antibiyotikler virüslere etki göstermez. Ancak koronavirüs yüzünden ikincil bakteriyel enfeksiyonlar meydan gelebilir. Bu durumda sağlık yetkilileri size tedaviniz için antibiyotik verecektir. Şu anda Covid-19'u tedavi eden resmi lisanslı bir ilaç bulunmuyor.
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COVID-19'U TEDAVİ EDEN BİR İLAÇ VAR MI?
CEVAPHali hazırda koronavirüsü tedavi eden ya da önleyen lisanslı bir ilaç bulunmamakta. Bazı ilaçlar üzerinde deneyler devam ediyor olsa da hydroxychloroquine ya da başka ilaçların koronavirüsü önlediği ya da tedavi ettiği kanıtlanabilmiş değil. DSÖ, virüse karşı ilaç geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.
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ANTİBİYOTİKLER KORONAVİRÜSÜ ÖNLEMEDE VE TEDAVİ ETMEDE ETKİLİ MİDİR?
CEVAPAntibiyotikler sizi koronavirüsten korumaz ya da tedavi etmez. Covid-19 bir virüstür ve antibiyotikler sadece bakteri enfeksiyonlarını tedavi eder. Ancak hastalandığınızda ikincil bakteriyel enfeksiyonlar geliştirirseniz doktorunuz size antibiyotik verecektir.
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TERMAL KAMERALAR KORONAVİRÜSÜ TESPİT EDEBİLİR Mİ?
CEVAPTermal kameralar Covid-19'u tespit edemez. Termal kameralar vücut sıcaklığınızın normal değerlerin üzerinde olup olmadığı tespit eder. Eğer normal vücut sıcaklığınızdan fazla bir ateşiniz varsa sağlık kuruluşlarına başvurmalısınız.
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KORONAVİRÜS KAPAN İNSANLAR İYİLEŞEBİLİR Mİ?
CEVAPKoronavirüse yakalanan insanların çoğu bu hastalığı belirti göstermeden ya da çok hafif belirtilerle atlatmaktadır. Eğer yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa önce sağlık kuruluşlarına telefonla ulaşın. Belirtileriniz artarsa mutlaka hastaneye gidin.
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MASKE TAKMAK SOLUNUMUMUZA ZARAR VERİR Mİ?
CEVAPUzun süreli maske kullanımının rahatsızlık verdiği doğrudur. Ancak maskeyi uzun süre takmanın solunum ya da oksijen alımına zararlı bir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Maskenizi kurallara uygun bir şekilde takmak ve yüzünüze rahatsızlık vermeyecek şekilde ayarlamak gerekmektedir.
CEVAPAlışveriş sırasında maske kullanmayı ve market içerisindeki diğer insanlardan uzak durmayı ihmal etmeyin. Eğer yapabiliyorsanız market arabalarını tutarken temizlemeye özen gösterin. Alışverişten döndükten ve aldığınız malzemeleri yerleştirdikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. Covid-19'un gıda paketi ve ambalajlarından bulaştığına dair kanıt yok.
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NEFESİMİZİ 10 SANİYEDEN FAZLA TUTARKEN ZORLANMIYORSAK HASTA DEĞİLİZ ANLAMINA GELİR Mİ?
CEVAPNefesinizi zorlanmadan ve öksürmeden tutabilmeniz Covid-19 olmadığınıza işaret etmek. Evde kendinizi bu şekilde test ederek hasta olmadığınıza karar vermek sizi tehlikeye atacaktır.
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COVID-19 SICAK VE NEMLİ HAVADA DA BULAŞICI MIDIR?
CEVAPCovid-19 sıcak ve nemli iklimlerde de son derece bulaşıcı bir hastalık. Bulunduğunuz yerin iklimi sizi hastalanmaktan korumayacaktır. Önlem almaya ve korunmaya devam etmelisiniz.
CEVAPEvinizde koronavirüs temaslı bir hasta yoksa çamaşırlarınız her zamanki gibi yıkamaya devam edebilirsiniz, ekstra önlem almanıza gerek yok. ancak çamaşırları yıkayıp kuruttuktan sonra yerlerine yerleştirirken mutlaka ellerinizi yıkamaya özen gösterin.
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KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA MEYVE VE SEBZELERİ NASIL TEMİZLEMELİYİZ?
CEVAPKoronavirüs salgını sırasında meyve ve sebzelerinizi daha önce nasıl temizliyorsanız aynı şekilde temizlemeye devam edebilirsiniz. Covid-19'un sebze ve meyvelerden bulaştığına dair veri yok. Eğer bunları çiğ tüketecekseniz her zaman bol suyla yıkamaya özen gösterin ve yıkanmamış meyve-sebzelere dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.
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SİNEKLER KORONAVİRÜS BULAŞTIRIR MI?
CEVAPKoronavirüsün sineklerden insanlara bulaştığı yönünde kanıtlanmış bir veri yok. Koronavirüs, virüsü taşıyan hasta insanların solunum yoluyla, öksürürken ya da hapşururken havaya saçtığı damlacıklar yoluyla bulaşıyor. Virüsün bir başka bulaşma yoluysa virüslü yüzeylere dokunmak daha sonra virüsün solunum yolumuzdan içeri girmesi.
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25 DERECENİN ÜSTÜNDEKİ HAVA SICAKLIĞI KORONAVİRÜSÜ TEDAVİ EDER Mİ?
CEVAPSıcak havanın kornavirüsü engellediği ya da tedavi ettiği doğru değildir. Şu anda dünyanın birçok yerinde yüksek sıcaklıklara rağmen virüsün yayılımı devam ediyor. Virüsten korunmak için tedbirlerinizi almaya devam etmelisiniz.
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AYAKKABILARDAN COVID-19 BULAŞIR MI?
CEVAPAyakkabılar Covid-19 yayması ve virüs bulaştırması çok düşük bir ihtimal. Ancak özellikle küçük çocuk ve riskli grupta insanların yaşadığı evlerde önlem olarak ayakkabılar kapıda çıkarılıp evin dışında bırakılabilir.
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EGZERSİZ YAPARKEN MASKE TAKMALI MIYIZ?
CEVAPDışarıda egzersiz yaparken maske takılması önerilmez. Egzersiz yaparken maske taktığınızda solunumunuz zorlanacaktır. Üstelik egzersiz sırasında terden ıslanacak maskeler bakteri üretip başka enfeksiyonlara sebep olabilir. Egzersiz yaparken alınabilecek en iyi önlem sosyal mesafe kuralına dikkat etmek ve başkalarından uzakta kalmaktır.
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DEZENFEKTANLARI VÜCUMUZA SIKMALI MIYIZ?
CEVAPÇamaşır suyu ve yüzeyleri temizleyen dezenfektan maddeleri asla vücudunuz hiçbir yerine sıkmayın ve sürmeyin. Bu maddelerin cildinizle teması sağlık açısından tehlikelidir. Bu maddeleri içeren ürünleri mutlaka çocukalrın erişemeyeceği yerlere koyun.
CEVAPVirüsten korunmak için alkol bazlı dezenfektan ürünleri asla içmeyin. Bu ürünleri içmek sağlığınıza çok zararlıdır ve ölüme kadar gidebilecek sorunlara yol açar.
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ALKOL TÜKETMEK KORONAVİRÜSE FAYDALI MIDIR?
CEVAPAlkol tüketiminin koronavirüs üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Dünyanın bazı yerlerinde Covid-19'dan korunmak için aşırı alkol tüketimine bağlı büyük sağlık sorunları yaşandı. Alkol tüketmek birçok sağlık sorunu yaşamanıza sebep olacaktır.
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DSÖ, bu detaylı açıklamalara sitesinde yer vermişken geçtiğimiz günlerde de Covid-19'la ilgili kaygı verici bir açıklama yapmıştı.
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz." ifadesini kullanmıştı.
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Dünya çapında koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu aşarken Covid-19 kaynaklı ölümlerse 500 bini geçti.
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Aşı ve ilaç çalışmalarına devam eden araştırmacılar virüsün ikinici dalgası gelmeden virüsü önleyen ve tedavi eden çözümlere ulaşmayı umuyor.