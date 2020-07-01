Market alışverişini evde yıkamalı mıyız?

COVID-19'U TEDAVİ EDEN BİR İLAÇ VAR MI? CEVAPHali hazırda koronavirüsü tedavi eden ya da önleyen lisanslı bir ilaç bulunmamakta. Bazı ilaçlar üzerinde deneyler devam ediyor olsa da hydroxychloroquine ya da başka ilaçların koronavirüsü önlediği ya da tedavi ettiği kanıtlanabilmiş değil. DSÖ, virüse karşı ilaç geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.