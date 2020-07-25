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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - DHA / Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 25 Temmuz 2020 - 15:58,

Dünya onları konuşuyor... Tayvanlı çift internette fenomen oldu!

Tayvan’da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren çift fenomen oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri bozulan çiftin verdikleri pozlar sosyal medyada yer almaya başlayınca tüm dünya tarafından tanınıp ünlü oldular...

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Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını yüzünden her gün korkutucu haberler almaya alışmışken Tayvan'dan gelen bir haber yüzleri güldürdü.

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Tayvan’da işlettikleri çamaşırhanede unutulan kıyafetlerle poz veren bir çift internet fenomeni haline geldi.

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Tayvan’ın merkezinde bulunan Wansho Çamaşırhanesi’nde müşterilerin kıyafetleri yıkanıyor, ütüleniyor ve temizleniyor. Bu çamaşırhanede unutulan kıyafetler ise sosyal medyada yayınlanıyor.

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İşletmenin sahipleri Chang Wan-ji (83) ve Hsu Sho-er (84), müşterilerin dükkanda unuttukları kıyafetleri giyip, fotoğraf çektirmeye başladı.

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Fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başlayınca yaşlı çift, dünyaca tanınan sosyal medya fenomenine dönüştü.

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Yaşlı çiftin 31 yaşındaki torunları Reef Chang, koronavirüs salgını sebebiyle işleri durma noktasına gelen dedesi ve ninesine müşterilerin unuttuğu yüzlerce kıyafeti değerlendirmelerini söyledi.

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Chang, yaşlı çifte bu kıyafetleri giydirerek onların fotoğraflarını çekmeye başladı. Sosyal medyada açılan hesaptan fotoğrafların yayınlanmasıyla, yaşlı çift fenomene dönüştü.

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Reef Chang yaptığı açıklamada, “Yapacak hiçbir şeyleri yoktu, ne kadar sıkıldıklarını gördüm ve hayatlarını aydınlatmak istedim. Çok fazla yabancının büyükanne ve büyükbabamla ilgileneceği konusunda hiçbir fikrim yoktu” dedi.

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Chang, dedesi ve ninesinin doğuştan model olduğunu, fotoğraflarını çekmeye başlayınca ortaya çıkan görsellerin kendisini şaşırttığını da ifade etti.

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Fotoğrafların, 27 Haziran’da açılan sosyal medya hesabından yayınlanmaya başlanmasından sonra kısa sürede takipçi sayısı 230 bine ulaştı.

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Büyükanne Hsu Sho-er, torununun çok yaratıcı olduğunu ve onun yaratıcılığının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

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Sevimli çift takipçi sayıları arttıkça sayfalarından sürekli teşekkür notu yayınlayarak takipçilerini sevindiriyor.

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Çift önce yaşadıkları Tayvan'da birçok televizyon programına konuk oldu. Sonra da dünya basınının ilgisini çekerek BBC, New York Times gibi tüm dünyanın takip ettiği mecralarda haberleri yapıldı.

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Chang Wan-ji ve Hsu Sho-er çifti New York Times için verdikleri röportajda tanışma hikayelerini de anlattı.

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1959'da evlenen çifti Hsu Sho-er'in ablası tanıştırmış. Müstakbel eşini ilk görüşte beğenen Wan-ji, o zamanlar 20'li yaşlarının başında olan genç kızın çok utangaç olduğunu ve zorlukla ikna ettiğini anlatıyor.

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61 yıldır mutlu evliliklerini sürdüren bu sevimli çiftin 2'si kız 2'si oğlan olmak üzere tam 4 çocuğu ve 6 torunu bulunuyor...

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