Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor?

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından belirlenen bu tarihte kutlanmaktadır. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de UNESCO ,Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor.



Bu normatif standart belirleme araçları, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları ile ilk hazırlık ve ileri eğitim, işe alma, istihdam ve çalışma koşulları için standartlar belirlemektedir.