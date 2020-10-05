Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim tarihinde kutlanıyor?
Dünya Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Ekim tarihinde kutlanıyor. UNESCO tarafından eğitimcilerin gelişimlerine odaklanılması ve farkındalık yaratılması amacıyla 5 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Öğretmenler Günü, bu yıl 'Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama' temasına sahip olacak. İşte, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü hakkında detaylı bilgiler
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5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü, UNESCO tarafından belirlenen bu tarihte kutlanmaktadır. 1994'ten beri her yıl 5 Ekim'de UNESCO ,Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin 1966 ILO / UNESCO Tavsiyesi ve 1997 Yüksek Öğretim Personelinin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararının imzalanmasının yıldönümünü kutlamak için Dünya Öğretmenler Günü'nü kutluyor.
Bu normatif standart belirleme araçları, öğretmenlerin hakları ve sorumlulukları ile ilk hazırlık ve ileri eğitim, işe alma, istihdam ve çalışma koşulları için standartlar belirlemektedir.
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Bu yıl Dünya Öğretmenler Günü, "Öğretmenler: Krizde liderlik, geleceği yeniden tasarlama" temasıyla neredeyse kutlanacak.
Kutlama, 5 Ekim 2020'de resmi Açılış Töreni ile başlayacak ve ardından UNESCO Öğretmenlerin Etkililiği için 6. Baskı Hamdan Ödülü'nün Ödül Töreni ile başlayacak. Hafta boyunca dünya çapında etkinlikler planlanmaktadır. Resmi kapanış töreni, 12 Ekim'de ortak bir Dünya Öğretmenler Günü ve Mobil Öğrenme Haftası oturumuyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, COVID-19 sırasında öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mentorluk için yenilikçi teknoloji kullanımına odaklanacak.
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Dünya Öğretmenler Günü, başarıları değerlendirmek, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve küresel eğitim hedeflerine ulaşmada öğretmenlerin rolü hakkında farkındalık yaratmak için her yıl kutlanmaktadır.