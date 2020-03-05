Dünya, NASA'nın uzaydan yolladığı bu görüntüyü konuşuyor
NASA, Kızıl Gezegen Mars'tan çektiği yeni görüntüyü Dünya'yla paylaştı. Uzun bir zaman sonra gelen yeni görüntüde uzay aracı Curiosity'nin 'patlak' tekerleği de dikkatlerden kaçmadı.
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), keşif aracı Curiosity'nin Kızıl Gezegen Mars'ta çektiği şimdiye kadarki en detaylı panoramik görüntüyü yayınladı. Ancak fotoğraftaki detay şaşkınlık yarattı.
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NASA'dan yapılan açıklamada, panoramik görüntünün 24 Kasım-1 Aralık 2019'da Curiosity'nin çektiği 1000'in üzerinde fotoğrafın birleşiminden oluştuğu belirtildi. Kompozitin, Mars manzarasının 1,8 milyar piksellik görüntüsünü sağladığı kaydedildi.
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Curiosity, 2012'de Mars'ın Gale Krateri'ne inmişti. Gezginci robot, keşif faaliyeti süresince Kızıl Gezegen'in geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.
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Ancak uzun süredir Mars üzerinde araştırmalar yürüten NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği Curiosity'den gelen son görüntüler NASA'yı kara kara düşündürüyor.
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NASA açıklamasına göre kırmızı gezegende beklenenden iyi iş çıkaran aracın daha önce tespit edilen; ancak gittikçe büyüyen altı alüminyum tekerleğinden birinde iki ayrı yerde kırıklar ve boşluklar var.
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Mars'ın zorlu koşullarından dolayı taşa, kayaya çarpan tekerlekler zaman içinde aşınmaya ve hatta delinmeye başladı. Bunun sonucunda ortaya bu görüntüler çıkıyor.
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Mars'ın engebeli arazilerinde yıllardır fotoğraf çeken ve bu görüntüleri Dünya'ya gönderen Curosity karşılaştığı zor koşullar dolayısıyla tekerleklerindeki delikler gittikçe büyüyor.
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Zigzag biçimli dış kaplamada yaşanan bu parçalanma şimdilik kontrol altında olsa da ilerde nasıl bir seyir izleyeceği bilinemiyor.
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NASA açıklamasına göre Curiosity’nin hala uzun süre dayanma kapasitesi var ve toplam 15 km’den fazla yürüyüş gerçekleştirmiş olsa da 10 km daha gidebileceği düşünülüyor.
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Bu da Curiosity'nin tekerleğinin iç cephesinden görüntüsü... Her yeri delik deşik... Ancak NASA buna çözüm bulmuşa benziyor; tekerleği yeniden icat eden NASA bakın yeni canavarı için ne yaptı?
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Engebeli yüzeylerde daha rahat ve hızlı yol almayı sağlayan yeni tasarımda kullanılan zincir şeklinde örülmüş tekerlekler, engebeli yüzeyden geçtikten sonra eski şeklini alabiliyorlar.
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Uzayda sıradan bir lastik, berbat bir anlam ifade eder. Fakat bu durum artık sorun olmaktan çıkıyor. NASA’nın araştırmacıları, gelecekteki gezegen kaşifi araçlar için tekerleği yeniden icat ettiler.
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Mars’ın ya da Ay’ın yüzeyinde kayaların üzerinden geçtikten sonra orijinal şeklini hatırlayabilen bir tekerlek. Dünyada gerçekten de bir ilk!
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NASA’ya göre bu lastikler daha ağır yükleri, daha yüksek hızlarda taşıyabilecek kapasiteye sahipler. Böylece gelecekteki keşif araçları uzayda daha fazla yüzeyi keşfedebilecekler.
Durun, daha bitmedi!
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NASA'dan gelen tuhaf görüntüler
Bugüne dek antik bir göl yatağından top şeklindeki kayalara dek pek çok ilginç bulguyla karşılaşan Curiosity’nin bu kez yolladığı fotoğrafta, daha öncekilerden çok farklı bir obje görülüyor.
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Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi
Curiosity’nin çektiği aşağıdaki fotoğrafta ilk bakışta hiçbir şey göze çarpmıyor. Ancak fotoğrafın renklerini değiştirip biraz da yaklaştırınca, bugüne dek Mars’ta hiç görülmemiş bir obje dikkati çekiyor.
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Mars'ta tabut bulunduğu iddia edildi
Bunun sadece bir kaya olabileceği, ancak dikdörtgen prizma şeklindeki bir kayanın da öyle kolay kolay oluşamayacağına dikkat çekiliyor. UFO Sightings Daily adlı internet sitesi ise bunun bir tabut olduğu konusunda ısrarlı.
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Bu görüntü de yine Mars'tan gelen ve kimsenin yorum yapamadığı görüntülerden sadece biri...
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NASA'nın kaydettiği bir diğer görüntüde ise net bir şekilde görülen cisim, büyük bir heyecana yol açtı.
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'ta çektiği bir görüntüde zeminde büyük bir kaşık görünüyor.
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Kaşık görüntüsü büyük bir heyecana yol açarken, fotoğraflar Kızıl Gezegen'de hayat olduğunu gösteren bir ipucu olarak değerlendiriliyor.
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NASA, daha önce de Mars'ın kumlu zemininde kaşık bulmuştu. Kızıl Gezegen'de daha önce rastlanan objeler ise, yüzükler ve eldivenler olmuştu.
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Mars'ta tuğla duvarın ne işi var?
Curiosity tarafından geçen haftalarda gönderilen ve Youtube'a yüklenen görüntülerde 'tuğla duvar' kalıntıları bulunduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede yayıldı ve meraklıları tarafından çok sayıda yorum aldı. Ünlü 'UFO avcılarından' Scott Waring de videoyu kendi sitesi olan UFOsightingsdaily.com'da paylaştı.
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Waring görüntüleri 'basit ve mükemmel' olarak tanımladı. Ancak videoyu izleyenler, görüntülerin bir tuğla duvara ait olduğuna ikna olmuş değil.Görüntülere yorum yapan bir kullanıcı, duvar iddiasını 'aptalca' olarak tanımladı. Bir başka kullanıcı ise görüntülerin 'sahte' olduğunu iddia etti.
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Mars'tan geçtiğimiz günlerde bir başka sıra dışı görüntü daha Dünya'ya ulaştı. Bakın fotoğraftaki okun gösterdiği şey aslında ne?
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Curiosity, Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikel ve demirden oluşuyor.
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Arizona State University'de görevli olan araştırmacıların tanımladığı meteor, bir uzaylı yapısını andıran şekline rağmen sadece demirin ve nikelin karışımıyla oluşmuş, ilgi çekici bir meteor.
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Dış kısmının sıradan meteorlardan çok daha düz ve pürüzsüz olmasının nedeni ise, atmosfere giriş yaptığı sırada sürtünmeden kaynaklanan ısı artışıyla erimiş olması.
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Curiosity'nin çektiği fotoğraflardan birine yakından bakıldığında daha çok tropikal iklimde yaşamını sürdüren iguana benzeri bir cisim dikkat çekiyor.
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Her ne kadar bilim adamları bunların birer kaya parçası olduğunu dile getirse de fotoğrafı görenler NASA'nın kendilerinden gerçekleri gizlediğini düşünüyor.
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Mars yüzeyinde bulunan uzay aracı Curiosity tarafından çekilen fotoğrafa dikkatli bakıldığında ortalara doğru alt taraflarda tıpkı balığı andıran bir nesne göze çarpıyor.
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NASA'nın Mars'tan Dünya'ya geçtiği bir başka görüntüde ise objektife yakalanan objenin ayıyı andırdığı iddia edilmişti.
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Mars yüzeyinde; gözlere, bir buruna, üst çeneye ve iyi korunmuş bir kafa tasına sahipmiş gibi duran tuhaf biçimli bir kaya dikkat çekiyor.
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NASA'nın Mars'tan yayınladığı fotoğraflardaki bir detay sosyal medyada olay yaratmış, NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin çektiği fotoğraftaki görüntü uzayda saklanan kadına benzetilmişti.
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Mars'ta topun ne işi var?
Curiosity’nin çektiği fotoğraflar arasında düz bir kayanın yüzeyinde, mükemmel bir küre şeklindeki bir ‘top’ görülüyor. Biraz tozlu olmakla birlikte, aslında çevresindeki diğer kayalardan farklı bir rengi olduğu da görülebiliyor.
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Mars'ta topun ne işi var?
NASA’daki bilimadamları ise bu fotoğrafta görülen objenin insan ya da uzaylı yapımı bir top olmadığını, yalnızca ‘katılaşma’ yoluyla oluşan bir kayacık olduğunu ifade ediyor.
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Mars'ta topun ne işi var?
Fotoğraftaki obje ilk bakışta Ortaçağ’da kullanılan gülleleri hatırlatıyor. Beynimiz, fotoğraftaki nesnenin insan yapımı (Ya da belki de uzaylı yapımı!) bir top olduğunu bize söylese de, muhtemelen bu yalnızca, inanılmaz aşamalardan geçerek oluşmuş normal bir kaya.