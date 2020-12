Dünya mutfağının merkezi New York'ta restoranlar bir bir kapanıyor

Bruckman "Bizim müşterilerimiz daha çok yaşlı ve bu bizi çok etkiledi çünkü yaşlılar, dışarı çıkmaktan korkuyor ve virüs karşısında daha hassas. Kış geliyor ve kimse dışarıda yemek istemiyor. Önceden akşam yemeği için 130 ila 150 müşterimiz olurdu ama şu an hiçbir şey yapamıyoruz." ifadesini kullandı. Kent yetkililerin aldığı önlemlerden memnun olmayan Bruckman, şunları kaydetti:"Bize başta ne yapmamız gerektiğini söylediler, biz de kurallara uyduk, restoranımızı ona göre düzenledik, mesafeleri ayarladık, açık kalabilmek için bizden istenen her şeyi yaptık ama şu an yine kapattılar. Her hafta farklı... En çok canımızı yakan da ailemiz gibi olan çalışanlarımızı işten çıkarmak zorunda kalmak.New York'ta yaşamak oldukça pahalı ve zor. Haftalık 500-600 dolar işsizlik maaşı bu insanlara yetmiyor ve bizim de elimizden gelen bir şey yok. Önümüzdeki 2 ayda, kışın ortasında çok şey değişecek. Birçok restoran ayakta kalamayacak. Bu soğukta kimse dışarıda yemek yemek istemez."