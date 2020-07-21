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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler-DHA/Fotoğraflar: Facebook
Haber Giriş: 21 Temmuz 2020 - 13:20,

Dünya kahraman anneyi konuşuyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ederken ABD'den gelen mutlu haber yüzleri güldürdü. Koronavirüs kapan kadın hastayken doğurduğu bebeğine nihayet kavuştu.

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Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken ve her ülkeden korkutan vaka ve ölü sayısı haberleri gelirken yaşanan mutlu bir kavuşma haberi herkesi sevince boğdu.

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Dünya aylardır Covid-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. 200'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı her geçen gün artarken hastaneler de tedavi gören insanlarla dolu.

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Koronavirüsle ilgili tablo herkeste korku yaratırken ABD'den gelen sevindirici haber bu zor günlerde insanlara umut aşıladı.

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ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Jessica Rowlett ikinci çocuğuna hamileyken Covid-19 kaparak hastaneye kaldırıldı.

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Diş hijyeni uzmanı olarak çalışan Rowlett virüs tedbirleri yüzünden ara verdiği işine geri dönmüş, hamileliğinin 31. haftasında ise koronavirüse yakalanmıştı.

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Hastanede durumu kötüleşen ve oksijen verilmeye başlanan kadının durumu kötüye gitti ve solunum cihazına bağlandı.

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Jessica Rowlett hamileliğinin 33. haftasında acil olarak doğuma alındı ve sezaryen yoluyla oğlu Rowdy'yi dünyaya getirdi. Bebeğin Covid-19 testi ise negatif çıktı.

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Doğumdan sonra da tedavisine devam edilen kadın virüsü yenerek tam 30 gün sonra bebeğine kavuştu ve onu ilk kez kucağına aldı.

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Rowlett oğluna kavuştuktan sonra “ Çok zor zamanlar geçirdim. Uyumakta ve nefes almakta oldukça zorlanıyordum. Şimdi bebeğimi uzun zaman sonra kucağıma almanın sevincini yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

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Durumunun ağırlaşmasıyla 31 Mayıs’ta solunum cihazına bağlanan Rowlett, hayati tehlikesi bulunduğu günlerde eşi James Rowlett’e, “Seni iki çocukla yalnız bırakacağım için özür dilerim” dediği öğrenildi.

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Öte yandan eşini hastanede ziyaret eden James Rowlett'in de bebeğini karantinada kaldığı 14 günün ardından görebildiği kaydedildi.

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Prematüre olarak doğan Rowdy ise yoğun bakımda geçirdiği günlerden sonra sağlığına kavuştu.

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Jessica'nın önümüzdeki bir ya da iki yıl boyunca oksijen tedavisi göreceği ve eski gücünü toplayabilmek için fizik tedavi alacağı belirtiliyor.

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Ancak tüm aile koronavirüsle olan savaşı kazandıkları için çok mutlu ve mutluluk pozlarıyla dünyaya umut aşılıyorlar.

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