Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? İşte Dünya Kız Çocukları Günü sözleri

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.



Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.



Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun



Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun