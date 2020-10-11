Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? İşte Dünya Kız Çocukları Günü sözleri
Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili bilgiler bu önemli günün gelmesi ile beraber araştırılıyor. Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılından beri her yıl 11 Ekim’de kutlanıyor. Kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili sözler
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Dünya Kız Çocukları Günü sözleri yoğun ilgi görüyor. Önemli gün ve haftalar her sene aynı tarihlerde kutlanıyor. 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim tarihine denk geliyor. İşte bu önemli günde paylaşımda bulunabileceğiniz Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili sözler
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim’de kutlanıyor. Bu önemli gün 2012 yılında kutlanmaya başlandı.
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun