Dünya Kız Çocukları Günü mesajları sosyal medyadan paylaşılıyor - İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi. Dünya Kız Çocukları Günü, bugünün anlam ve önemini anlatan mesajlarla hatırlatılıyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri…
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Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren 11 Ekim “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanıyor.
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Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kız babası-annesi Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından çeşitli mesajlar yayınlıyor. İşte Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri …
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DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI MESAJLARI
Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü...
Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü…
Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğu olmalıdır.
Kız çocuklarının çalıştırılmadığı,istismara uğramadığı evlendirilmediği okutulduğu bir dünya ümidiyle”Dünya Kız Çocukları Günü”kutlu olsun.
Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kızlarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyorum. görev olduğunu hatırlama günü.
Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun Bir küçük prensesin de doğum günü kutlu olsun.
Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.
Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek