Dünya Kahve Günü ne zaman? Kahve Günü mesajları ve sözleri
Her yıl ekim ayında Dünya Kahve Günü kutlanıyor. Dünya Kahve Günü’nde dünyanın çeşitli yerlerinde kahve tüketimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleniyor. Kahve kültürünün geniş bir kitleye duyurulması amacını taşıyan bu gün, aynı zamanda kahve yetiştiricilerine destek olma amacını taşıyor. Peki, Dünya Kahve Günü ne zaman? İşte Kahve Günü mesajları ve sözleri...
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Dünya Kahve Günü ekim ayının başlamasına kısa bir süre kala bir kez daha gündeme geldi. Geçmiş dönemlerde 29 Eylül ile 1 Ekim aralığında farklı tarihlerde kutlanan Uluslararası Kahve Günü için resmi tarih, 1 Ekim olarak kabul ediliyor.
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KAHVENİN TARİHİ
Kahvenin ilk olarak 9’uncu yüzyılda Etiyopyalı bir keçi çobanı tarafından bulunduğu tahmin ediliyor. O zamanlar Habeşistan olarak bilinen Etiyopya’nın Kaffa bölgesinde geçen hikayeye göre keçiler otlarken kendiliğinden büyümüş bir bitkinin meyvelerini yediklerinde her zamankinden daha enerjik ve hareketli oluyorlar. Bunu fark eden çoban Coffea adı verilen bu bitkide bir keramet olduğunu düşünüp kendi de denemeye karar veriyor. İnsanların kahve tüketimi ilk böyle başlıyor.
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Günümüzde çok sayıda ülkede kahve tarımı yapılırken üretim miktarında ilk 5 sırayı Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya ve Etiyopya alıyor.
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KAHVE GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.
Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.
Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.
Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.
Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.
Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.
Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.
Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.