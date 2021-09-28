Dünya Kahve Günü ne zaman? Kahve Günü mesajları ve sözleri

KAHVE GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.



Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.



Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.



Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.



Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.



Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.



Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane.



Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.