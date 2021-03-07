Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları için seçenekler! Resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları
Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Kadınlar Günü her sene 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Geçmişi çok eskilere dayanan bu önemli günde ülkemizde de her yıl çeşitli etkinlikler yapılıyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine uygun paylaşımlarda bulunuyor, sevdiklerine mesajlar gönderiyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, resimli, anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü 2021 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Eşlerinin, annelerinin, akrabalarının ve yakınlarının bu önemli gününü kutlamak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. İşte en güzel Dünya Kadınlar Günü mesajları için seçenekler
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadının özdeğeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa, kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda küresel bir bilince vesile olmasını temenni ediyorum.
Biz kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun
Yalnızca bir gün değil, her gün değer görmeyi hak eden kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.
Kadınlarımız olmazsa toplumun olamayacağı bilinci ile eli bereketli, gönlü sevgi dolu fedakar kadınlarımızın, sadece bir gün değil her gün hak ettikleri değeri görmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.
Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.
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Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.
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Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.