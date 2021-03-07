Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları için seçenekler! Resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlar, sevginin, şefkatin ve özverinin timsali olan kadınlarımıza sevgilerimi ve selamlarımı sunarım.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nün tüm dünyada ve ülkemizde her türlü bedeni ve ruhi şiddetten uzak, adalete, eşitliğe, barışa ve huzura katkı sağlayıp, geleceğe güvenle bakmamıza vesile olması temenni ediyor, başta eşim olmak üzere tüm kadınların gününü kutluyorum.



Dünya kadınlarının ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun



Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım.. Kadınlar günün kutlu olsun.



