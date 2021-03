Dünya Kadınlar Günü sözleri ve mesajları için seçenekler! Resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.



Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.



Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.