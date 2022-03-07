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Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi nedir? İşte tarihi

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Dünya Kadınlar Günü 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Dünya Kadınlar Günü her sene 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Günün anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenleniyor, vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyorlar. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi nedir? İşte detaylar

1/3Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi nedir İşte tarihi

Dünya Kadınlar Günü’nün anlamı ve önemi merak ediliyor. Dünya Kadınlar Günü için geri sayım başladı. 8 Mart bu sene salı gününe denk geliyor. 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olarak ilan edildi. Ülkemizde de her sene 8 Mart’ta günün anlam ve önemine uygun etkinlikler yapılıyor.

2/3KADINLAR GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR

KADINLAR GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl “Kadın Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

3/3Dünya Kadınlar Günü ne zaman ortaya çıktı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü önemi nedir İşte tarihi

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart’ı “Dünya Kadın Günü” olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, “Kadın Hakları, Uluslararası Barış Günü” olarak kabul edildi.

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