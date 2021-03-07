Dünya Kadınlar Günü ne zaman? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tarihi
Dünya Kadınlar Günü 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Dünya Kadınlar Günü her sene 8 Mart tarihinde çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler
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Dünya Kadınlar Günü’nün ne zaman, hangi gün olduğu merak ediliyor. 1977 yılında ilan edilen Dünya Kadınlar Günü her sene 8 Mart’ta kutlanıyor. 2021 yılında bu önemli gün pazartesi gününe denk geliyor. İşte Dünya Kadınlar Günü’nün tarihi
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHİ
Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.
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Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin’in önerisiyle, 1857’de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl “Kadınlar Günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.