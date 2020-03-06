Dünya Kadınlar Günü mesajları...Dünya Kadınlar Günü'nün hikayesi
Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta tüm dünyada hatırlatılıyor. Tarihi trajik bir olaya dayanan bu özel günün anlam ve önemini ifade etmek isteyenler Dünya Kadınlar Günü mesajlarını günler öncesinden araştırmaya başladı. İşte annenize, sevgilinize veya eşinize… Hayatınızın en özel kadınına iletebileceğiniz Dünya Kadınlar Günü mesajları...
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Kadınlar Günü mesajları şimdiden paylaşılmaya başlandı. Sanat, siyaset ve iş dünyasından pek çok isim 8 Mart öncesinden Kadınlar Günü mesajını çeşitli mecralar üzerinden dile getiriyor. Peki, Kadınlar Günü ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? İşte 8 Mart Kadınlar Günü'nün tarihi ve Kadınlar Günü mesajları...
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Parlayın .... Sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü!
Kadınlar her zaman aile ve toplum için bir ilham kaynağıdır. Mutlu Kadınlar Günü!
Bugün en güzel çiçeklerimizi ve şiirimizi hak ediyorsunuz! Mutlu Kadınlar Günü!
Siz özelsiniz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz!
Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır.
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Sadece gülümsersin ve dünya değişir. Baharın uyumu ve renkleri tüm kadınların hayatında parlasın. Her zaman parlamaya ve gülümsemeye devam et!
Hayatı yaşamaya değer kılıyorsunuz.
Yaptığın her şey için sana kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istedim! Hak ettiğin gibi iyilik ve sıcaklık dolu bir gün diliyorum.
Sen özel bir kadınsın ve ne kadar önemli olduğunu bilmeni istiyorum.
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Hepimiz biliyoruz ki bu dünya bir kadın olmadan hiçbir şey ifade etmeyecektir. Kadınlar herkesin hayal edebileceğinden daha güçlüdür. Bugün sonsuz güçlerini kutlayalım. Mutlu Kadınlar Günü.
Kadınlar yılda sadece bir günden daha fazlasını hak ediyorlar. İçlerindeki güç muazzam. Bu gün dünyadaki her insanın kadınları sevmesi ve takdir etmesi gerektiği hatırlatıyor, çünkü bunu hak ettiler. Mutlu Kadınlar Günü!
"Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”
“Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim.”
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KADINLAR GÜNÜ TARİHİ
merika'da kadınların 13-15 saat çalıştırılması bu uygulamaya baş kaldıran fabrika işçilerinin grev yapması, 8 Mart 1957'de birçok kadın işçinin barikatlarda ölmesiyle sonuçlanmıştır. O yıldan sonra her 8 Mart'ta emekçi kadınlar o günün anısına kadınların eşit hakları, birlik dayanışma günü olarak anılmaya başlanmıştır.
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını Clara Zetkin önerdi. 1910 yılında II. Enternasyonal, Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplandı.
AlmanyaSosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Kadınlar Günü ilk kez 19 Mart 1911’de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre’de anıldı. Gösterilere yüz binlerce kadın katıldı, oy verme, seçme seçilme, meslek edinme ve mesleki eğitim görme hakkı istedi.
Tarihin 8 Mart olarak belirlenişi 1921'de Moskova'da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. BM tam 66 yıl sonra 8 Mart'ı 'Dünya Kadınlar Günü' olarak kabul etti.