Dünya Kadınlar Günü mesajları...Dünya Kadınlar Günü'nün hikayesi

Parlayın .... Sadece bugün değil, her gün Kadınlar Günü!



Kadınlar her zaman aile ve toplum için bir ilham kaynağıdır. Mutlu Kadınlar Günü!



Bugün en güzel çiçeklerimizi ve şiirimizi hak ediyorsunuz! Mutlu Kadınlar Günü!



Siz özelsiniz ve bunun doğru olduğunu biliyorsunuz!



Her başarılı kadının arkasında kendisi vardır.