MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
GeriTelevizyon Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 15:59 | 

Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Kendine has komedi diliyle seyircilerin karşısına çıkan Dünya Hali ekran macerasına devam ediyor. Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen Dünya Hali'nin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Peki, Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı Dünya Hali, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın, dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.

2Caner Şahin - SİNAN

Caner Şahin - SİNAN

3Pelin Abay - KIVILCIM

Pelin Abay - KIVILCIM

4Ozan Çelik - AZİM

Ozan Çelik - AZİM

5Tolga Tekin -GÜVEN

Tolga Tekin -GÜVEN

6Hakan Emre Ünal -VURAL

Hakan Emre Ünal -VURAL

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi