Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı Dünya Hali, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın, dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.