Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu
Kendine has komedi diliyle seyircilerin karşısına çıkan Dünya Hali ekran macerasına devam ediyor. Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen Dünya Hali'nin yönetmen koltuğunda Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Peki, Dünya Hali oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu...
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Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı Dünya Hali, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın, dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.