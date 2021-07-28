Dünya Hali dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Dünya Hali dizisi tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ağırlıklı olarak kadrosu genç isimlerden oluşan Dünya Hali, konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alıyor. Dünya Hali dizisinin yönetmen koltuğunda daha önce Tutunamayanlar'ın yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor. Peki, Dünya Hali dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
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1
Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.
2
Caner Şahin -SİNAN
İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.
3
Pelin Abay -KIVILCIM
Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1’in yeni dizisi Dünya Hali’nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.