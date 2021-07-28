Dünya Hali dizisinin oyuncuları kimler? İşte Dünya Hali dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu

Caner Şahin -SİNAN İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan’ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin’in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.