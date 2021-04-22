Dünya Günü mesajları: Dünya Günü (Earth Day) nedir, ne zaman ortaya çıktı?
Dünya Günü mesajları Google Doodle tasarımı ile bir kez daha gündem oldu. Dünya Günü 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. Bu anlamlı gün Dünya Günü mesajları ile hatırlatılıyor. İşte Dünya Günü mesajları....
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Dünya Günü 22 Nisan'da her yıl olduğu gibi kutlanıyor. Evrensel bir gün olan Dünya Günü vasıtası ile daha güzel bir dünya için önerilerde bulunuyor.
DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim
Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell’in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü
22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.
Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.
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DÜNYA GÜNÜ TARİHÇESİ
22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
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John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.
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Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.