Dünya Günü mesajları: Dünya Günü (Earth Day) nedir, ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Günü 22 Nisan'da her yıl olduğu gibi kutlanıyor. Evrensel bir gün olan Dünya Günü vasıtası ile daha güzel bir dünya için önerilerde bulunuyor.



DÜNYA GÜNÜ MESAJLARI



Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre sorunlarına öncelik verelim



Bugün 22 Nisan küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi konulara dikkat çekmek için aktivist John McConnell’in önerisiyle uygulamaya geçmiş bir farkındalık günü



22 Nisan Dünya Günü'nde bir kez daha hatırlatıyoruz: Dünya; üzerinde yaşayan bütün canlıların evi. Tüm canlılar için dünyayı içinde bulunduğu ekolojik krizden kurtarmamız gerekiyor.



Gezegenimizi seviyoruz çünkü dünya bizim yuvamız. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.Gezegenimizi daha mutlu bir yer haline getirelim. Yaşanabilir bir dünya için Evimizi koruyalım.



