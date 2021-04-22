Dünya Günü 2021 nedir ve ne demek? Google Dünya Günü'nü Doodle ile kutladı
Dünya Günü 2021 Google tarafından kutlandı. Doodle ile özel günlerde sayfasını tasarlayan dünyaca ünlü arama motoru, olayı kutlamak için video tasarım sanat eserlerini vurgulayan özel bir Doodle oluşturdu. Animasyon video Doodle ekranında doğa teması ön planda tutuldu. Ayrıca Google, Dünya Günü 2021'e özel oluşturulan tasarımda, birlik öğesine de vurgu yaptı. Dünya günü çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır. Peki, Dünya Günü 2021 nedir? İşte, 2021 Dünya Günü ve Google'ın özel tasarımı hakkında merak edilen ayrıntılı bilgiler..
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22 Nisan Perşembe günü kutlanan Dünya Günü, Google Doodle tasarımı ile gündeme geldi. Ana sayfası için çevre konularını vurgulayan özel bir " Doodle " oluşturan Google müzikli animasyon kısa filmi ile milyarlarca kullanıcıya farkındalık yaratmayı planladı. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir.
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DÜNYA GÜNÜ NEDİR?
İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.
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John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.
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Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.