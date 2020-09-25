Dünya Eczacılık Günü ne zaman? İşte, en güzel Eczacılar Günü mesajları

ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...



İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü ktulu olsun.



Tüm eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılık Günü tebrik ediyor, sağlımıza verdikleri değerli katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum.



Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.



nsanlığın var olduğu en eski tarihlerden beri bilinen belki de en eski meslek gruplarından biri olan eczacılık mesleği, insan sağlığını iyileştirmek gibi son derece kutsal bir görevi üstlenmekte. Bu vesileyle tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun.



Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.



Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 25 Eylül Eczacılık Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.



İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü'nü tebrik ediyorum.



İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü Kutlu Olsun.



Gelecek 25 Eylüllerin insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.