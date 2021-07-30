Dünya Dostluk Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Dostluk Günü mesajları
Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından Dünya Dostluk Günü bir kez daha gündeme geldi. Dünya Dostluk Günü mesajları sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Dünya Dostluk Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte Dünya Dostluk Günü mesajları ve tarihi…
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27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi.
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Hindistan gibi bazı ülkeler de Dünya Arkadaşlık Günü Ağustos ayının ilk pazar günü kutlanıyor.
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Bugün Dünya Dostluk Günü Sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve arkadaşlığın yaşandığı bir dünya dileği ile..
Çocuklar arkadaşları sayesinde bağ kurmayı ve en önemlisi sevmeyi öğrenir. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!
Bugün uluslararası dostluk günü. Dost diye ruhunuzu paylaşabildiğiniz kişiye denir. Karşılıklı ruhlarını paylaşabilen dostları olanlara ne mutlu. Dostluklardan nasiplenen herkese kutlu olsun!
İyi bir arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yoktur. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!
Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!
Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!