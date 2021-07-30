Dünya Dostluk Günü ne zaman ortaya çıktı? Dünya Dostluk Günü mesajları

Bugün Dünya Dostluk Günü Sevginin, saygının, hoşgörünün, dostluk ve arkadaşlığın yaşandığı bir dünya dileği ile..



Çocuklar arkadaşları sayesinde bağ kurmayı ve en önemlisi sevmeyi öğrenir. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!



Bugün uluslararası dostluk günü. Dost diye ruhunuzu paylaşabildiğiniz kişiye denir. Karşılıklı ruhlarını paylaşabilen dostları olanlara ne mutlu. Dostluklardan nasiplenen herkese kutlu olsun!



İyi bir arkadaşı olanın aynaya ihtiyacı yoktur. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!



Kaybetmeyi göze alamayacak kadar az dostum var. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!



Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık ve Dostluk Günü kutlu olsun!