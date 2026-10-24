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Uzayda yaşam arayışında yeni umut! Bilim insanlarından 'yaşam dedektörü'

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#Uzay#Yaşam Dedektörü#Bilimsel Keşif
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 06:59

Dünya dışında yaşam olup olmadığı, bilim dünyasının uzun yıllardır yanıt aradığı soruların başında geliyor. Gezegenlerde ve gök taşlarında yürütülen araştırmalarda en büyük zorluklardan biri, canlılığa işaret edebilecek kimyasal izleri tespit etmek. Japonya'daki bilim insanları ise bu arayışta yeni bir yöntem geliştirdi. Uzay araştırmalarında kullanılan büyük ve karmaşık cihazlara alternatif olabilecek bu yeni teknoloji Mars'a ve buzlu uydulara gönderilecek.